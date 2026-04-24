Bezirksligist und Landesligist präsentieren Neuzugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TASV Hessigheim treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann mit Michele Di Romana einen spannenden Neuzugang präsentieren. Der offensive Allrounder bringt eine fundierte Ausbildung aus den Nachwuchsbereichen des SGV Freiberg und der SG Sonnenhof Großaspach mit und sammelte anschließend reichlich Erfahrung bei Germania Bietigheim, dem MTV Ludwigsburg, dem GSV Pleidelsheim sowie Salamander Kornwestheim in der Bezirks- und Landesliga. Besonders in Erinnerung bleibt sein Treffer in der Relegation, mit dem er seinen Teil zum Landesliga-Aufstieg Pleidelsheims beitrug. In Hessigheim soll Michele Di Romana nun mit Tempo, Technik und Variabilität neue Impulse setzen. Der TASV freut sich auf einen offensivstarken Spieler, der das Team spürbar bereichern kann.
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Der TSV Köngen kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vermelden: Mit Marvin „Helle“ Hellmann wechselt ein neuer Torhüter in die Fuchsgrube. Der 25-Jährige kommt von den SF Dettingen und bringt mit 1,97 Metern nicht nur eine beeindruckende Präsenz im Strafraum, sondern auch Ehrgeiz, Disziplin und klare Ziele mit. Hellmann beschreibt sich als ambitioniert, direkt und aktiv – Eigenschaften, die er künftig auch auf dem Platz einbringen will. Sein Anspruch ist eindeutig: immer besser werden, jedes Spiel gewinnen und als Team konstant abliefern. In Köngen schätzt er besonders die starken Trainingsbedingungen, den offenen Umgang in der Mannschaft und den ausgeprägten Teamspirit. Der TSVK freut sich auf viele starke Paraden und eine erfolgreiche gemeinsame Zeit mit „Helle“ in Grün-Weiß.
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