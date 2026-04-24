Bezirksligist und Landesligist präsentieren Neuzugänge News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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TASV Hessigheim Der TASV Hessigheim treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann mit Michele Di Romana einen spannenden Neuzugang präsentieren. Der offensive Allrounder bringt eine fundierte Ausbildung aus den Nachwuchsbereichen des SGV Freiberg und der SG Sonnenhof Großaspach mit und sammelte anschließend reichlich Erfahrung bei Germania Bietigheim, dem MTV Ludwigsburg, dem GSV Pleidelsheim sowie Salamander Kornwestheim in der Bezirks- und Landesliga. Besonders in Erinnerung bleibt sein Treffer in der Relegation, mit dem er seinen Teil zum Landesliga-Aufstieg Pleidelsheims beitrug. In Hessigheim soll Michele Di Romana nun mit Tempo, Technik und Variabilität neue Impulse setzen. Der TASV freut sich auf einen offensivstarken Spieler, der das Team spürbar bereichern kann. +++