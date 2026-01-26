Bezirksligist und Kreisligist präsentieren Winterzugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
FCM angelt sich Nick Petruzzelli! Auf kurzem Wege – quasi direkt übers Feld – wechselt Nick Petruzzelli aus Erdmannhausen zu uns in die Schillerstadt! In Marbach schnuppert Nick erstmals „Frischluft“, trug er bislang doch ausschließlich das Trikot des GSV. Mit Nick gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Neuzugang, sondern auch einen echten Teamplayer. Loyalität, Teamspirit und ein unbändiger Siegeswille sind Werte, die er lebt – und genau diese Mentalität passt perfekt zum FCM. Einer, der vorangeht, nie aufgibt und für seine Farben brennt. Lieber Nick: Schön, dass du da bist! Willkommen in Blau-Gelb – wir freuen uns auf viele gemeinsame Momente auf und neben dem Platz! Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!
Wir freuen uns mit Blert unseren ersten Neuzugang für die kommende Rückrunde vorstellen zu können. Nach 2-jähriger Fussballpause, aufgrund beruflicher Ausbildung hat sich Blert trotz mehrerer Möglichkeiten für uns entschieden. Mit 20 Jahren startet er nun in seine Aktive-Laufbahn. Ausgebildet wurde Blert in der Jugend vom VFL Pfullingen und Young Boys Reutlingen. Bereits vor der Winterpause konnte Blert in der Zweiten Mannschaft wertvolle Spielpraxis nach längerer Pause sammeln, so dass die Integration in die Mannschaft ist vollständig abgeschlossen ist. Marcel Mall, sportlicher Leiter: „Wir sind froh Blert für uns gewonnen zu haben. Blert zeigt sich sehr engagiert und motiviert, er wird den Konkurrenzkampf durch seine fussballerische Fähigkeiten und sein körperliches Spiel ankurbeln und aufgrund der tollen Integration ein direkter Mehrwert für uns sein.“
Herzlich Willkommen Blert!
