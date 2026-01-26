Bezirksligist und Kreisligist präsentieren Winterzugänge

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FC Marbach Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit: FCM angelt sich Nick Petruzzelli! Auf kurzem Wege – quasi direkt übers Feld – wechselt Nick Petruzzelli aus Erdmannhausen zu uns in die Schillerstadt! In Marbach schnuppert Nick erstmals „Frischluft“, trug er bislang doch ausschließlich das Trikot des GSV. Mit Nick gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Neuzugang, sondern auch einen echten Teamplayer. Loyalität, Teamspirit und ein unbändiger Siegeswille sind Werte, die er lebt – und genau diese Mentalität passt perfekt zum FCM. Einer, der vorangeht, nie aufgibt und für seine Farben brennt. Lieber Nick: Schön, dass du da bist! Willkommen in Blau-Gelb – wir freuen uns auf viele gemeinsame Momente auf und neben dem Platz! Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!