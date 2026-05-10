Bezirksligist und Kreisligist präsentieren Sommertransfers

– Foto: Mika Traub

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die TSG Abtsgmünd verstärkt sich in der Kreisliga A2 Ostwürttemberg mit Jan Abele. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer vom Bezirksligisten SSV Aalen nach Abtsgmünd und ist bereits der vierte Neuzugang. Trotz seines jungen Alters bringt Abele Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit: Schon als A-Jugendlicher gehörte er sporadisch zum Landesliga-Kader des SV Waldhausen, später sammelte er dort weitere Einsätze und erzielte in der zweiten Mannschaft 15 Tore. Beim SSV Aalen wurde er zuletzt durch eine Verletzung gebremst. In Abtsgmünd will Abele „wieder voll angreifen“. Abteilungsleiter Dietmar Knauer sieht in ihm eine sportlich wie menschlich passende Verstärkung.

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SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Neckar/Fils gefunden. Jonas Herbst wechselt von der TSG Salach ins untere Filstal und soll dem Mittelfeld neue Struktur geben. Der 24-Jährige ist flexibel einsetzbar, sieht seine Stärken aber vor allem als Spielmacher. Ausgebildet wurde Herbst bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, später sammelte er über die SG Bettringen, den TSGV Waldstetten und Salach reichlich Aktiven- und Landesliga-Erfahrung. In der laufenden Bezirksliga-Saison stehen 22 Einsätze, drei Tore und vier Vorlagen für ihn. Johannes Scherr spricht von einer echten Bereicherung.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Spielverlegung in der Kreisliga B7: SGM TSV Unterdeufstetten I/FC Matzenbach II – FC Billingsbach, bisher: 08.05.2026, 19:30 Uhr, neu: 19:00 Uhr

Frauen: Bezirksliga: SGM TSV Ilshofen/TSV Dünsbach – TV Oeffingen, 16.05.2026, 17:00 Uhr: neuer Spielort: Friedhofstr. In Gerabronn

Sportgerichtsurteile:

Kreisliga A: SSV Stimpfach – SV Brettheim, 03.05.2026 – Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)

Kreisliga A-Reserve: SSV Stimpfach – SV Brettheim, 03.05.2026 – Wertung: 3:0 (Grund: Nichtantritt der Gäste)

Kreisliga A-Reserve: TSV Gerabronn – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen, 03.05.2026 – Wertung: 0:3 (Grund: Nichtantritt vom TSV)

Folgende Spielverlegungen wurden gemeldet:

Kreisliga A1: FSV Waiblingen II – SV Breuningsweiler II – bisher: 10.05.2026, neu: 12.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga A1: TB Beinstein – TV Weiler – bisher: 23.05.2026, neu: 19.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga A1: SSV Steinach-Reichenbach – SV Fellbach, bisher: 23.05.2026, neu: 28.05.2026, 19:30 Uhr

Kreisliga B3: VfL Waiblingen – TSV Oberbrüden II – bisher: 23.05.2026, neu: 24.05.2026, 15:00 Uhr

Kreisliga B4: TB Beinstein II – TV Weiler II – bisher: 23.05.2026, neu: 20.05.2026, 19:30 Uhr

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