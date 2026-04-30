Bezirksligist und Frauen-Oberligist präsentieren Zugänge

Beim TSV Denkendorf kehrt zur neuen Saison ein Spieler zurück, bei dem sportliche Qualität und emotionale Nähe zusammenfallen. Lukas Gentner wechselt vom TV Nellingen zurück in das blaue Trikot und bringt trotz seiner erst 23 Jahre bereits bemerkenswerte Erfahrung mit.

Gerade darin liegt der Reiz dieser Personalie. Gentner kommt nicht als bloßer Rückkehrer, sondern als Spieler, der seinem neuen alten Verein Ruhe, Übersicht und zusätzliche Reife verleihen soll. Solche Qualitäten sind im Zentrum eines Teams oft von besonderem Wert, weil sie einem Spiel Struktur und Verlässlichkeit geben. Für Denkendorf ist diese Rückkehr deshalb mehr als eine erfreuliche Nachricht. Sie erzählt von Heimat, Vertrauen und dem Versuch, den Kader mit Spielern zu formen, die den Verein kennen und zugleich sportlich weiterbringen können.