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Bezirksligist und Frauen-Oberligist präsentieren Zugänge
Der FSV Waldebene Stuttgart Ost treibt seine Planungen als Spitzenreiter der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Nachdruck voran und hat mit Jennifer Marquart den nächsten vielversprechenden Neuzugang vorgestellt. Die Offensivallrounderin wechselt vom VfL Herrenberg auf die Waldebene und bringt trotz ihres jungen Alters bereits Regionalliga-Erfahrung mit. Ausgebildet wurde Marquart zunächst bei den Jungs der SGM Steinhofen, später im Juniorinnenbereich beim SV Eutingen und beim VfB Stuttgart, zudem gehörte sie im wfv regelmäßig zu den Leistungsträgerinnen. Cheftrainer Manuel Strobel hebt besonders ihr Tempo, ihre Dribbelstärke und ihre Vielseitigkeit hervor, mit denen sie das Angriffsspiel noch variabler machen soll. Auch Jennifer Marquart selbst verweist auf die klare Vision des Vereins und das sportliche Ziel, das sie überzeugt habe. Der Tabellenführer gewinnt damit weitere Qualität für die Offensive.
Beim TSV Denkendorf kehrt zur neuen Saison ein Spieler zurück, bei dem sportliche Qualität und emotionale Nähe zusammenfallen. Lukas Gentner wechselt vom TV Nellingen zurück in das blaue Trikot und bringt trotz seiner erst 23 Jahre bereits bemerkenswerte Erfahrung mit.
Gerade darin liegt der Reiz dieser Personalie. Gentner kommt nicht als bloßer Rückkehrer, sondern als Spieler, der seinem neuen alten Verein Ruhe, Übersicht und zusätzliche Reife verleihen soll. Solche Qualitäten sind im Zentrum eines Teams oft von besonderem Wert, weil sie einem Spiel Struktur und Verlässlichkeit geben. Für Denkendorf ist diese Rückkehr deshalb mehr als eine erfreuliche Nachricht. Sie erzählt von Heimat, Vertrauen und dem Versuch, den Kader mit Spielern zu formen, die den Verein kennen und zugleich sportlich weiterbringen können.