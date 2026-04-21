Bezirksligist TuS Xanten landet Transfercoup Bezirksliga, Gruppe 4: Mit Nathnael Scheffler kommt ein Spieler vom Oberligisten SV Biemenhorst - wenn der TuS Xanten die Klasse hält. von René Putjus · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Nathnael Scheffler wechselt im Sommer zum TuS Xanten. – Foto: Adston Marketing

Bezirksligist TuS Xanten hat am Sonntag in Hamminkeln einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zurückgelegt. Für Levin Bardehle, der sich mit Frank Ingendahl den Job des Sportlichen Leiters teilt, gab’s einen weiteren Grund, gut gelaunt in die neue Woche zu starten. Am Abend vor dem 2:1-Erfolg hatte er die Zusage eines Oberliga-Spielers erhalten, der sich in der neuen Saison das TuS-Trikot überstreifen will.

Scheffler bringt viel Oberliga-Erfahrung mit „Er ist unser absoluter Wunschspieler. Ich wollte ihn schon nach Xanten holen, als ich selber noch TuS-Trainer war“, sagte Bardehle zum Transfercoup. So ist Nathnael Scheffler der erste Zugang für die Spielzeit 2026/27. Sofern Xanten die Klasse halten sollte, wechselt der 26-Jährige vom SV Biemenhorst zum Fürstenberg-Klub. Für die Bocholter und den 1. FC Kleve kommt er auf über 100 Oberliga-Einsätze. Scheffler, der davor für den SV Sonsbeck in der Landesliga spielte, sei von dem Konzept des TuS überzeugt und habe einen wohnortnahen Verein gesucht, so Bardehle. Der Mittelfeldakteur lebt in Xanten-Vynen. „Nathnael ist ein zentrumsstarker Schlüsselspieler. Wir haben ihm von unserer Vision erzählt. Der aktuelle Saisonverlauf ist nicht der Anspruch des TuS Xanten.“

Elf Zusagen aus dem aktuellen Kader Zur Planung des neuen Kaders meinte Bardehle: „Es liegen elf Zusagen aus der aktuellen Mannschaft vor. Kein Spieler hat bisher angekündigt, den TuS verlassen zu wollen. Wir sind mit vier weiteren potenziellen Neuzugängen in positiven Gesprächen.“ Unterdessen ist weiter offen, ob Mirco Dietrich über den Sommer hinaus als Trainer in Xanten dabei bleibt. In der laufenden Saison stehen noch sechs Spieltage aus. Der TuS liegt mit 34 Punkten auf Rang elf mit vier Zählern Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Inwieweit David Epp, mit zehn Treffern bester TuS-Torschütze, seinen Teil zum Klassenerhalt dazutun kann, bleibt abzuwarten. In Hamminkeln spielte er keine Minute, weil der lädierte Fuß ihm wieder Probleme bereitet. Bardehle: „Wegen einer Zyste hat David immer wieder Schmerzen und musste mehrmals das Training abbrechen.“