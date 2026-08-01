Bezirksligist TuS Xanten klärt die Kapitänsfrage

Jenowsky bleibt Kapitän in Xanten – Foto: Sven Hanisch

Am Freitagabend werden die Bezirksliga-Spieler vom TuS Xanten wider Erwarten keine Trikots überstreifen. Das Testspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn II fällt flach. Der A-Ligist sagte wegen personeller Probleme ab. Mittlerweile steht fest, welcher Leistungsträger in der neuen Saison den TuS mit der Kapitänsbinde auf dem Rasen führen wird.

Der alte ist auch der neue Spielführer: Das Trainerteam um Mirco Dietrich hat Gerrit Jenowsky zum Kapitän bestimmt. Seine Vertreter sind Jesse Sticklat sowie David Epp. Wer dem Mannschaftsrat angehören wird, steht noch nicht fest, sagte Marvin Braun, der spielende Co-Trainer.

Sebastian Wahle steht an der Seitenlinie

Er äußerte sich auch zum Gesundheitszustand des Xantener Königstransfers. Der ehemalige Oberliga-Fußballer Nathnael Scheffler musste wegen diverser Wehwehchen immer wieder pausieren. Der 26-Jährige war bei noch keinem Testspiel dabei. Womöglich klappt’s am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen den A-Ligisten TuS Mussum, so Braun. An der Seitenlinie des frisch gekürten Stadtmeisters wird der neue Co-Trainer, Sebastian Wahle, stehen.