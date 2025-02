Bezirksligist TuS Wieren verpflichtet Pascal Kläden als neuen Trainer

Der Bezirksligist betont auf Social Media, dass Kläden von Beginn an der favorisierte Kandidat für die Nachfolge war. „Pascal Kläden war unsere Wunschlösung“, erklärte Vereinspräsident Matthias Ramünke in einem Instagram Post des Vereins. Nach Kahlerts angekündigtem Abschied wollte der Verein keine kurzfristige Entscheidung treffen, sondern eine langfristige Lösung finden. Daher wurde neben vereinslosen Trainern auch nach Kandidaten gesucht, die bereits in anderen Vereinen tätig sind, darunter Kläden, der derzeit die FSG Südkreis betreut.

Kläden überzeugt von der neuen Aufgabe