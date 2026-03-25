Bezirksligist trennt sich von seinem Trainer und Verlängerungen

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Keskin hatte den Verein am Dienstag über seine Entscheidung informiert, seine Tätigkeit zu beenden. Die Verantwortlichen bedanken sich für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit während seiner Amtszeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Beim TSV Rudersberg kommt es zu einer Veränderung auf der Trainerbank. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Cheftrainer Hakan Keskin gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Die erste Trainingseinheit nach der Trennung wurde bereits von den bisherigen Co-Trainern Torsten Kugler und Shahid Khawaja geleitet, die vorerst die Verantwortung übernehmen.

Beim TSV Rudersberg liegt der Fokus nun darauf, als Mannschaft enger zusammenzurücken und die kommenden Aufgaben geschlossen anzugehen.

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SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen setzt weiterhin auf seine Führungsspieler. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Alb hat die Verträge mit Moubinou Saliou, Max Steinhilber und Nick Renner verlängert und bindet damit das Kapitänstrio auch für die kommende Saison.

Die drei Spieler zählen seit Jahren zu den prägenden Figuren der Mannschaft und übernehmen sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung. Saliou geht in seine fünfte Saison, Steinhilber bereits in seine zehnte und Renner in seine neunte Spielzeit im Trikot des SV 03.

Mit ihrer Erfahrung, ihrem Einsatz und ihrer Identifikation mit dem Verein bilden sie das stabile Fundament des Teams.

Beim SV 03 Tübingen zeigt man sich entsprechend erfreut, weiterhin auf diese wichtigen Führungsspieler bauen zu können.

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