Bezirksligist trauert und Rückkehrer beim Bezirksliga-Absteiger

In liebevoller Erinnerung an Hans Haiber

Hessigheim im Dezember 2025

Hans startete beim TASV als Handballer, seine Liebe zum runden Leder führte ihn und andere Mitstreiter dazu, 1967 die Abteilung Fußball zu gründen. Diese hat er über Jahrzehnte geprägt.

Sowohl im Hauptverein als auch in „seiner“ Abteilung gab es kaum eine Funktion, die er in dieser Zeit nicht ausübte – und dies immer voller Herzblut. In den vergangenen Jahren wurde er von der Vorstandschaft auf Grund seines unendlichen Wissens über die Historie und den TASV als Altersvorstand einberufen. Auch diese Funktion erfüllte Hans mit Leidenschaft und half so, große Projekte wie z. B. den Bau des neuen Kunstrasens ins Leben zu rufen.

Hans – wir werden dich immer in ehrendem Andenken behalten. Wir sind dankbar, dass du uns so viel deiner Lebenszeit geschenkt hast.

Von deinen Fußballern:

Hans verpasste als Zuschauer kaum ein Spiel seiner Raoden. Die Dauerkarte mit der Nummerierung 001 war in jeder Saison automatisch für ihn reserviert. Aufmerksam und voller Stolz verfolgte er die Entwicklung der TASV-Fußballer bis zuletzt.

Selbstredend lief auch sein Sohn Oliver in rot-weiß auf, seine Enkel Robin und Rick tragen ebenfalls das TASV-Wappen auf der Brust.

Vielen Dank für Alles, Hans. Ohne dich wären wir nicht hier.

Dein TASV

SV Fellbach II

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen zurück, Deno!

Deniz Ergen kehrt zurück zum SV Fellbach U21 – schön, dich wieder im Trikot vom Kappelberg zu sehen!

Nach einer langen und schweren Verletzung beginnt für Deno ein neues Kapitel. Ein Spieler mit hoher individueller Qualität, der uns auf der Außenbahn noch mehr Flexibilität und Unberechenbarkeit geben wird.

Coach Mario: „Deniz, genannt Deno, ist ein Spieler mit hoher individueller Qualität. Leider hat ihn seine schwere Verletzung sehr ausgebremst. Unsere Aufgabe wird es sein, ihn wieder auf sein ehemaliges Leistungsniveau zu bringen. Er ist auf der Außenbahn einsetzbar und gibt unserer Mannschaft zusätzliche Flexibilität und Unberechenbarkeit. Ich freue mich sehr, dass Deno sich uns wieder anschließt.“

Deno: „Es fühlt sich gut an, wieder das Trikot in Fellbach zu tragen. Die kommenden Aufgaben werden herausfordernd, aber genau darauf freue ich mich. Gemeinsam wollen wir als Einheit arbeiten, uns weiterentwickeln und alles investieren. Ich bin hochmotiviert und bereit, meinen Teil für den Erfolg beim SV Fellbach beizutragen.“

Willkommen zurück im Team, Deno – auf eine starke gemeinsame Zeit!

