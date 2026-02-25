Bezirksligist trauert und neuer Kreisliga-Trainer News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

TSV Wolfschlugen Beim TSV Wolfschlugen werden die Weichen für die Saison 2026/2027 neu gestellt. Giuseppe Scigliano übernimmt zur kommenden Spielzeit das Amt des Cheftrainers im Aktivenbereich der Kreisliga B2 Neckar/Fils. Der 39-Jährige war zuletzt zwei Jahre lang für die A-Jugend der SGM FV Spfr Neuhausen / TSV Wolfschlugen verantwortlich und entwickelte das Team kontinuierlich weiter. Mit seiner Beförderung setzt der Verein bewusst auf eine enge Verzahnung von Jugend- und Aktivenbereich. Junge Spieler sollen gezielt an die erste Mannschaft herangeführt und langfristig im Verein gehalten werden. Die Verantwortlichen sehen in Scigliano die passende Besetzung, um diesen Weg konsequent fortzuführen und dem Team neue Impulse zu geben.