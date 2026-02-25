Bezirksligist trauert und neuer Kreisliga-Trainer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Beim TSV Wolfschlugen werden die Weichen für die Saison 2026/2027 neu gestellt. Giuseppe Scigliano übernimmt zur kommenden Spielzeit das Amt des Cheftrainers im Aktivenbereich der Kreisliga B2 Neckar/Fils. Der 39-Jährige war zuletzt zwei Jahre lang für die A-Jugend der SGM FV Spfr Neuhausen / TSV Wolfschlugen verantwortlich und entwickelte das Team kontinuierlich weiter.
Mit seiner Beförderung setzt der Verein bewusst auf eine enge Verzahnung von Jugend- und Aktivenbereich. Junge Spieler sollen gezielt an die erste Mannschaft herangeführt und langfristig im Verein gehalten werden. Die Verantwortlichen sehen in Scigliano die passende Besetzung, um diesen Weg konsequent fortzuführen und dem Team neue Impulse zu geben.
Der 1. FC Germania Bargau trauert in der Bezirksliga Ostwürttemberg um seinen ehemaligen Spieler und Jugendtrainer Peter Kolb. Mit großer Betroffenheit reagierte der Verein auf die Nachricht seines allzu frühen Todes.
Kolb war über Jahre hinweg mit großem Engagement und Begeisterung für Germania Bargau aktiv. Unvergessen bleiben seine Schnelligkeit, seine Stärke bei Standardsituationen und seine zahlreichen Tore. Als humorvoller, geselliger und stets hilfsbereiter Mensch war er im Verein außerordentlich beliebt. Sein Wissen und seine Leidenschaft brachte er später auch als Jugendtrainer sowie im Juniorteam Rems ein.
Auch im Ski- und Radsport zeigte er sportliche Hingabe. Der Verein wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren und spricht seiner Familie tief empfundenes Mitgefühl aus.
