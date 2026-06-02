Bezirksligist trauert um Vereinslegende, fünf Kreisliga-Zugänge

– Foto: FuPa-Grafik

Der SSV Zuffenhausen begrüßt zur neuen Saison gleich fünf Neuzugänge. Jonathan Kahsay, Kai Mährle, Enes Fetahi, Danny-Shane Jarominiak und Harun Kuzu schließen sich dem Kreisligisten an und sollen die Mannschaft sportlich wie menschlich verstärken. Das Quintett bringt Qualität, Einsatzbereitschaft und Ehrgeiz mit, um die gemeinsamen Ziele des Vereins mitzugestalten. Unter dem Motto „Ein Team. Ein Ziel. Eine Leidenschaft.“ blickt der SSV voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga A1.

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TG Böckingen

Die TG Böckingen trauert um Bruno Carle. Am 19. Mai 2026 verstarb eine echte Vereinslegende, die Grün-Weiß über Jahrzehnte lebte. Als Spieler, Betreuer, Helfer und „Mann für Alles“ prägte Bruno den Verein auf der Jahnheide und darüber hinaus. Bis zuletzt war er bei Heim- und Auswärtsspielen verlässlich an der Seite der Mannschaft. Die TGB verliert einen Menschen voller Treue, Leidenschaft und Herzlichkeit. Sein Vermächtnis bleibt. Lebenslang Grün-Weiß.

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SSC Tübingen

Der SSC Tübingen setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: U19-Kapitän Diego Lupo wird in der kommenden Saison fester Bestandteil der ersten Mannschaft in der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Bereits seit der Winterpause trainiert er regelmäßig im Herrenteam mit und sammelte im Laufe der Rückrunde erste Landesliga-Minuten. Nun folgt für Diego der nächste Schritt im Aktivenbereich. Der SSC freut sich, ihn weiter in den eigenen Farben zu begleiten und seine Entwicklung zu fördern.

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