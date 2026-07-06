Bezirksligist trauert um seinen ehemaligen Spieler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Trillfingen, der in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern in einer Spielgemeinschaft antritt, trauert um seinen ehemaligen Spieler Jan. Der frühere Mannschaftskamerad und Wegbegleiter ist im Alter von nur 32 Jahren viel zu früh verstorben. Die Nachricht von seinem Tod hat den Verein tief getroffen. Jan war ein geschätzter Teil der TSV-Familie und bleibt vielen in dankbarer Erinnerung. Der TSV spricht seiner Familie, seinen Freunden und allen Angehörigen tiefes Mitgefühl aus und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Die TSG Zell u. A. aus der Kreisliga B7 Neckar/Fils verstärkt ihre Offensive mit Lukas Povilaitis. Der Stürmer wechselt berufsbedingt vom SV Gündringen auf den Zeller Berg und erzielte in der vergangenen Saison zehn Treffer. Mit seiner Torgefahr, seinem starken Abschluss, seiner Spritzigkeit und Physis soll Povilaitis der TSG zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff verleihen. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im gelb-schwarzen Trikot.
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Der TSV Sulzdorf aus der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall verstärkt seine Defensive mit David Bubeck. Der 27-jährige Defensivallrounder wechselt nach Sulzdorf und bringt viel Erfahrung aus der Bezirksliga und Kreisliga A mit. Unter anderem absolvierte er über 130 Spiele für den SV Westheim beziehungsweise die SGM Rosengarten. Mit seiner Routine und Vielseitigkeit soll Bubeck die Defensivreihe stabilisieren und dem Team zusätzliche Optionen geben. Der TSV freut sich auf den Neuzugang und die gemeinsame Saison.
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