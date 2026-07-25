Bezirksligist trauert um ehemaligen Vorstand und weitere Transfers

– Foto: FuPa-Grafik

Die SKV Eglosheim verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A1 Enz/Murr mit Fatos Povataj. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger wechselt vom TSV Münchingen nach Eglosheim. Povataj bringt körperliche Stärke, ein ausgeprägtes Kopfballspiel und Qualitäten im Spielaufbau mit. Zudem verfügt der Defensivspieler über Erfahrung und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Mit seiner Verpflichtung erweitert die SKV ihre Möglichkeiten in der Abwehr und gewinnt einen weiteren Baustein für die kommende Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Viktoria Wasseralfingen

Der FV Viktoria Wasseralfingen trauert um sein langjähriges Vereinsmitglied und seinen ehemaligen Vorstand Marcus Bohnet. Sein plötzlicher Tod hat den Verein tief erschüttert. Bohnet übernahm in einer schwierigen Phase Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit und prägte mit großem Engagement zahlreiche Veranstaltungen. Besonders verbunden bleibt sein Name mit dem traditionellen Weinfest, den Wasseralfinger Tagen und dem Mallorca Festival am Erzstollen. Die Viktoria verliert einen hilfsbereiten Vereinskameraden und guten Freund. Die Gedanken gelten seiner Familie und allen Angehörigen. Sein herzliches Lachen bleibt unvergessen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV RSK Esslingen II

Der TSV RSK Esslingen II verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils umfassend. Johannes Traub übernimmt die Rolle des spielenden Co-Trainers. Im Tor bilden Niclas Moser und der reaktivierte Basti Grochol ein neues Duo. Für das zentrale Mittelfeld kommen Fabio Greco und Niko Siavilas. Zudem kehren Paul Hohl und Tom Hoffmann zurück. Aus der A-Jugend rücken Maxi Kos, Kilian Kren und Yassin Lemsanni auf, während Philipp Jung aus der ersten Mannschaft hinzustößt. Damit erweitert das Trainerteam seine personellen Möglichkeiten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++