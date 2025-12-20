Bezirksligist trauert um ehemaligen Trainer und Bezirksliga-Abgang

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir müssen Abschied nehmen. Lieber Peter, was war das für eine herausragende Saison 2008! Nach 1986 warst DU es der aus der Mannschaft eine Meistermannschaft geformt hast. Etliche Partys dürften wir mit dir feiern nach deinem Ende als Trainer beim SVJ, dürften wir jedes Jahr eine wilde Gans Party bei Gerhard Noller feiern, alles das bleibt in Erinnerung. Aber nicht nur das, sondern du warst ein Mensch mit dem man sehr gerne zusammen war und auch in ernsten Momenten hast du immer die richtigen Worte gefunden. DANKE das du unser Trainer und Kumpel warst. Wir wünschen Dir eine gute Reise! Schau auch immer mal wieder von oben auf deine Buben in Rot-Schwarz das Sie nicht so viel Blödsinn machen. Dir liebe Nicole und deiner Familie wünschen wir viel Kraft in der schweren Zeit!

Peter wird immer in unserem Herzen sein.

TSV Musberg

Seit 2021 spielte Marlon Stoll für den TSV Musberg in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und kam in der Zeit auf über 60 Einsätze. Bereits seit 2014 trug er das Trikot des TSV Rohr und sammelte dort wertvolle Erfahrung in der Kreisliga A2 und Bezirksliga. Nach über 170 Spielen legt der 32-jährige Defensivmann nun eine Pause ein. In der zweiten Saisonhälfte muss Musberg, aktuell Neunter der Bezirksliga, ohne seinen Dauerbrenner auskommen.

