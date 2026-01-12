Bezirksligist trauert, Torjäger verlängert und Kreisliga-Zugänge

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Wir freuen uns, euch unsere Verstärkungen für die Rückrunde vorstellen zu dürfen! Junis Al-Tayeh wechselt vom Landesligisten MTV Stuttgart zum FCH. Junis ist flexibel einsetzbar und verstärkt sowohl unsere Defensive als auch den offensiven Bereich. Sergio Corica Cuello kommt vom Bezirkligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen II. Er bringt Qualität und Dynamik für unser Mittelfeld mit. Denis Dejanovic schließt sich uns von der Spvgg Rommelshausen an und wird unsere Offensive weiter beleben. Wir freuen uns über diese starke Verstärkung und greifen mit voller Energie in der Rückrunde an! Willkommen im Team, Jungs!

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem Ehrenmitglied Heidi Knoll. Über Jahrzehnte hat sie unseren Verein geprägt und begleitet. Wir werden sie vermissen und ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Torgefahr bleibt! Fabio läuft auch 2026/27 für den VfL Gerstetten auf. Als unsere Nr. 42 bringt er im Sturm Qualität und sorgt immer wieder für spektakuläre Treffer.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++