Bezirksligist SV Viktoria Gmhütte gelingt Befreiungsschlag

In der Bezirksliga gelang dem SV Viktoria Gmhütte ein erlösender Befreiungsschlag und der Sprung von den Abstiegsrängen mit dem 4:1-Erfolg gegen den SV Viktoria Gesmold.

Neue Hoffnung keimte bei den Gästen nach dem Anschlußtreffer zum 2:1 von Nico Linnemann auf. Danach ging es hin und her. Lattentreffer der Gäste und verpasste Großchance von Tom Haarmeier. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Spielertrainer Marcel Ruschmeier mit einem Traumtor aus 50 Metern der vorentscheidende Treffer zur 3:1-Führung. Robin Flechsig gelang zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit der Treffer zum 4:1-Endstand.

Viktoria Gesmold war zunächst klar tonangebend und verpasste einige gute Tormöglichkeiten. Nach einer halben Stunde Spielzeit stellte Tom Haarmeier mit seinem Treffer zum 1:0 für den Gastgeber auf den Kopf. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit baute Keno Damiano mit einem verwandelten Foulelfmeter die Führung für Viktoria Gmhütte aus.

„Mit dem Ergebnis sind wir sehr unzufrieden, mit der Art und Weise - gerade in der erste Halbzeit - aber nicht. Wir erspielen uns in den ersten 25 Minuten vier 100% Torchancen, die ungenutzt bleiben. So verläuft das Spiel anschließend leider komplett gegen uns. Das müssen wir dann so akzeptieren, auch wenn es angesichts der vielen Chancen schwer fällt. Glückwunsch natürlich dennoch an Georgsmarienhütte,“ lautet das Statement von Trainer Andrè Rose (SV Viktoria Gesmold).

"Heute haben wir über das gesamte Spiel eine geschlossene und kämpferische Leistung der Mannschaft gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir bei der einen oder anderen Chance von Gesmold Glück, dass Sie diese nicht genutzt haben. Unser Keeper Jan hat uns das ein oder andere Mal im Spiel gehalten und wir konnten in den richtigen Momenten die Tore heute machen. Jedes Tor war heute sehr gut rausgespielt, was mit einem Traumtor aus der eigenen Hälfte von mir gekrönt wurde. Jetzt freuen wir uns auf einen schönen Mannschaftsabend und hoffen, dass wir diesen Schwung in die nächsten Wochen mitnehmen können.

Wie gehts weiter?

Der SV Viktoria Gesmold erwartet am nächsten Freitag den 17. Oktober 2025 um 19.30 Uhr zum Topspiel den SSC Dodesheide am Sportpark an der Else.

Viktoria Gmhütte spielt am Samstag den 18. Oktober beim SV Quitt Ankum um 16.00 Uhr im Quitt Stadion.