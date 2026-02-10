Bezirksligist SpVgg Kammerberg schießt den SVN München ab

Die SpVgg Kammerberg überzeugte im Testspiel gegen den SVN München. – Foto: Marc Marasescu/FuPa

Neuperlach präsentierte sich spielfreudig, doch die Kammerberger übernahmen nach und nach die Kontrolle und schlugen nach einer Viertelstunde durch Daniel Seybold zum ersten Mal zu. Eine der weiteren zahlreichen Möglichkeiten verwertete Dario Stanic zum 2:1 (28.). Das war zugleich der Halbzeitstand. „Wir hätten zur Pause sogar noch höher führen können, wenn wir die Chancen konsequenter genutzt hätten“, sagte Medeleanu.

Die Fußballer der SpVgg Kammerberg haben am Samstag im Testspiel beim SVN München einen unerwartet deutlichen 7:1 (2:1)-Sieg eingefahren. Lediglich in der Anfangsphase wurde der Bezirksligist vom Schlusslicht der Landesliga Südost überrumpelt. „Da hat man die individuelle Qualität der Neuperlacher gesehen“, sagte SpVgg-Trainer Victor Medeleanu nach dem Treffer von Veljko Vulic (5.).

Dies gelang seinen Spielern nach dem Seitenwechsel: Martin Reindl erhöhte auf 3:1 (47.), ehe Jan Lipovsek nur zwei Minuten später den Doppelschlag perfekt machte. Der SVN zerfiel nun in seine Einzelteile – und das spielte Kammerberg in die Karten. So schnürte Luka Fantisch binnen zwei Minuten einen Doppelpack (61./63.). Den Schlusspunkt setzte Reindl, der mit seinem zweiten Treffer den 7:1-Endstand markierte (66.) sowie den höchsten Erfolg der Spielvereinigung in dieser Vorbereitung perfekt machte.

Ein so deutliches Ergebnis ist im nächsten Test nicht zu erwarten: Wenn die Kammerberger am heutigen Dienstag um 20 Uhr in Dachau auf den Bayernligisten FC Pipinsried treffen, gehen sie als klarer Außenseiter in die Partie.