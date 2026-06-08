Bezirksligist sichert sich Oberliga-Erfahrung und weitere Transfers

– Foto: Alexander Becher

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TSV Jesingen verstärkt seinen Kader mit Lucas Teixeira Andrade. Der am 11. Dezember 2005 geborene Außenverteidiger bringt Zweikampfstärke, Laufstärke und hohe Einsatzbereitschaft mit. Zudem verfügt er über einen starken rechten Fuß und defensive Stabilität. Trotz seines jungen Alters kann Lucas Teixeira Andrade bereits auf 62 Pflichtspiele, sechs Tore und sieben Assists zurückblicken. Der Bezirksligist sieht in ihm nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine passende Verstärkung.

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SG Oppenweiler/Strümpfelbach

Die SG Oppenweiler/Strümpfelbach verstärkt ihre Offensive mit zwei jungen Angreifern. Filip Stanic kehrt ins Rohrbachtal zurück, nachdem er über den FSV Waiblingen zum SV Fellbach gewechselt war und dort Oberliga- sowie Verbandsliga-Erfahrung sammelte. In 37 Pflichtspielen erzielte der 19-Jährige fünf Tore und zwei Assists. Zudem kommt Radomir Simeonov Stanchev vom FV Sulzbach. Der 19-Jährige überzeugte mit 14 Toren und vier Assists in der A-Jugend sowie neun Toren und sechs Vorlagen bei den Herren.

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SV Ebersbach/Fils II

Beim SV Ebersbach/Fils II schafft Deniz Kilicaslan den Sprung aus der eigenen U19 in den Aktivenbereich. Der gebürtige Ebersbacher sammelte bereits erste Erfahrungen in der U23 und überzeugte dort mit Ruhe am Ball, Zweikampfstärke und gutem Spielverständnis. Trotz seines jungen Alters übernimmt er Verantwortung und bringt Entwicklungspotenzial mit. Der Verein sieht den Schritt als Bestätigung der eigenen Jugendarbeit und freut sich, Deniz Kilicaslan weiter im roten Trikot zu sehen.

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SV Gebersheim

Der SV Gebersheim meldet seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison. Kai Kurzweg wechselt vom TSV Heimerdingen II zum SVG. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist als klassischer Achter vorgesehen und soll mit Dynamik, Spielintelligenz und Laufstärke das Zentrum verstärken. Mit seinem jungen Alter und Entwicklungspotenzial passt Kai Kurzweg gut in das Team.

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