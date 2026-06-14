Bezirksligist sichert sich Erfahrung aus der Verbandsliga

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SSV Aalen kann wieder auf Jens Jakobschy setzen. Der vielseitige Allrounder kehrt zum Bezirksligisten zurück und soll der Mannschaft auf mehreren Positionen helfen. Ob in der Offensive, im Mittelfeld oder defensiv: Jakobschy bringt Flexibilität und Qualität mit. Der Verein sieht in ihm einen wichtigen Baustein für die kommende Saison und hofft, dass er eine prägende Rolle in der Tore- und Punktejagd übernimmt. Der SSV freut sich über die Rückkehr und heißt ihn herzlich willkommen.

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SV Breuningsweiler

Der SV Breuningsweiler legt personell weiter nach und präsentiert mit Bleon Saramati und Ismail Cephe die Neuzugänge vier und fünf. Saramati, 21 Jahre alt, kommt vom SV Fellbach II und TSV Nellmersbach und bringt als flexibler Offensivspieler Tempo, Technik und Zug zum Tor mit. Cephe, 22, wechselt vom SC Urbach zum SVB. Der technisch starke Mittelfeldspieler soll mit Übersicht, Ruhe am Ball und Spielverständnis zusätzliche Kreativität zwischen den Linien bringen.

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TSV Berkheim

Der TSV Berkheim verstärkt seine Defensive mit Valentino Patricelli. Der 23-jährige linke Verteidiger wechselt vom TV Echterdingen zum Bezirksligisten und kehrt nach zweijähriger verletzungsbedingter Pause auf den Platz zurück. Trotz der langen Ausfallzeit bringt Patricelli Verbandsliga-Erfahrung mit. Einsatzwille, Mentalität und Leidenschaft sollen ihm beim Neustart in Berkheim helfen.

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