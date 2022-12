Bezirksligist setzt auf Kontinuität Mit Trainerteam wird verlängert.

Der SSV Steinach-Reichenbach gibt bekannt, daß das seitherige Trainerteam bei der 1. Mannschaft, Patrick Haaf, Oliver Holm und Daniel Glück für die kommende Saison, Ligen unabhängig, zugesagt haben. Wir freuen uns sehr darauf, daß sie unser äußerst junges Team weiter positiv entwickeln werden.

Auch bei unserer 2. Mannschaft haben die seitherigen Trainer, Marco Pfisterer und Ruben Frey, für die neue Saison zu gesagt. Auch hier sind wir mit der Entwicklung der letzten Monate sehr zufrieden.

Der SSV wird an seiner Philosophie festhalten, auf junge hungrige Spieler zu setzen und diese weiter zu entwickeln. Auf Grund unserer sehr guten Jugendarbeit kommen zur neuen Saison erneut 6 sehr talentierte A-Junioren in unsere Kader. Alle hatten bereits in der Vorrunde bei der 1. oder 2. Mannschaft ihre Einsätze.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.