Bezirksligist SE Freising trennt sich vom Trainer: „Abschied fällt mir schwer“

Freising – Nach sechs Spielen ist Schluss: Der SE Freising trennt sich von seinem Trainer. Alexander Schmidbauer muss den Verein nach zweieinhalb Jahren verlassen. Kurios: So richtig schlecht ist Freising gar nicht gestartet. Nach dem holprigen Start, ein Zähler aus zwei Spielen, stabilisierte sich der einstige Landesligist und holte im Anschluss zwei Siege. Zum Verhängnis wurde Schmidbauer jetzt die letzten zwei Spiele vor heimischen Publikum (2:2, 1:2). Vor allem die schwache Vorstellung im Derby gegen Kammerberg dürfte das frühe Trainer-Aus besiegelt haben.

Sebastian Thalhammer, Sportlicher Leiter, zum Schmidbauer-Aus in Freising.

„Mit Alex haben wir fast 2,5 Jahre sehr gut und eng zusammengearbeitet. Er hat unsere Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen, sie schnell stabilisiert und weiterentwickelt“, wird Sebastian Thalhammer, Sportlicher Leiter des SEF, in einem Instagram-Post zitiert. „Zudem hat er sich stets über seine Trainertätigkeit hinaus eingebracht. Ich halte ihn für einen großartigen Trainer und Menschen und finde es sehr schade, dass wir den letzten Schritt zu einer Spitzenmannschaft nicht gemeinsam geschafft haben. Wir als Verein wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste.“

Schmidbauer über Landesliga-Projekt des SE Freising: „Gemeinsam hätten wir das erreicht“

Schmidbauer selbst akzeptiert die Entscheidung des SEF, nachvollziehen kann er sie aber nicht, wie er gegenüber FuPa Oberbayern erklärt. „Zuerst möchte ich mich für die insgesamt schöne und erfolgreiche Zeit bedanken. Ich habe viele Menschen sowohl auf als auch abseits des Platzes ins Herz geschlossen.“ In Freising habe sich der 36-Jährige wohlgefühlt und tolle Momente erlebt. Der Abschied falle ihm dementsprechend schwer.

Die Nachfolge übernimmt interimsweise Christoph Glas. Der 33-Jährige spielte bereits zwischen 2015 und 2019 für den SEF und wurde vor der Saison als Co-Trainer installiert – mit dem Ziel, Freising wieder in die Landesliga zu führen.

„Ich habe die Mannschaft in einer sportlich schwierigen Situation übernommen, aber ich bin Trainer beim SEF geworden, um mittelfristig mit dem Verein wieder in die Landesliga aufzusteigen“, so Schmidbauer. „Gemeinsam haben wir in den ersten zwei Jahren eine positive und erfolgreiche Entwicklung genommen. Ich bin überzeugt davon, dass wir dieses Ziel zusammen erreicht hätten. Letztendlich haben allgemeine Zweifel und Angst vor dem Nicht-Erreichen dieses Ziels zu dieser Vereinsentscheidung geführt.“

Bestes Auswärtsteam der Bezirksliga Nord: SEF gastiert bei Glas-Premiere in Gerolfing

Fehlendes Vertrauen habe er zuletzt stärker wahrgenommen. „Den Trainer zu entlassen, ist letzten Endes der Weg des geringsten Winderstands. Aus meiner Sicht der falsche Ansatz“, so Schmidbauer.

Wichtig für Schmidbauer, den Freisingern drückt er weiter die Daumen. „Ich wünsche dem SEF trotz alledem nur das Beste und eine baldige Landesliga-Rückkehr. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft von dem – meist selbst auferlegten – Druck befreit und mit vielen Siegen belohnt.“ Das nächste Spiel steht für Freising am Samstag auswärts in Gerolfing an. Ein gutes Omen: Kein Team der Bezirksliga Nord war besser als der SEF in der Fremde. (btfm)