Bezirksligist schon ausgeschieden, A-Ligist SG Alberweiler ist weiter

Der zweite Turniertag der Hallenkreismeisterschaften in Biberach bot sportlich dichte Gruppen, klare Favoritenrollen – und auch Abschiede, die früher kamen als erhofft. Bereits nach der Vorrunde verabschieden musste sich der Bezirksligist SGM Ummendorf/Fischbach, der mit nur drei Punkten ausschied. Trainer Stefan Wiest zeigte sich etwas enttäuscht von der Gesamtleistung seines Teams. Zwar habe es personelle Ausfälle gegeben, doch die Leistung der Spieler, die zur Verfügung standen, hätte aus seiner Sicht besser sein können.
Enge Entscheidungen prägten insbesondere Gruppe 6. Dort setzte der SV Baustetten gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen und gewann das Derby gegen den FV Olympia Laupheim mit 3:1. Am Ende standen drei Mannschaften punktgleich da – alle drei qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Neben Laupheim (6 Punkte, 9:3 Tore) und der SG Laupertshausen/Maselheim (6 Punkte, 9:5 Tore) schaffte auch Baustetten mit 6 Punkten und 7:4 Toren den Sprung in die Zwischenrunde.
Auch in Gruppe 3 entschied letztlich nur das Torverhältnis. Der SV Ochsenhausen zog mit vier Punkten in die Zwischenrunde ein – ebenso wie Eintracht Seekirch, allerdings mit der schlechteren Tordifferenz. Gruppensieger wurde der SV Reinstetten, der mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 14:1 souverän durchmarschierte.
Sehr überzeugend präsentierte sich auch die SG Alberweiler/Aßmannshardt in Gruppe 4. Mit drei Siegen, 15:1 Toren und neun Punkten ließ die Mannschaft keine Zweifel aufkommen. Spielertrainer Ilyas Aksit hob vor allem den Auftritt der jungen Spieler hervor: „Also ich muss sagen, für das, dass bis auf Robin Mohr und mich die Leute noch kein einziges Hallenturnier gespielt haben, machen die Jungen das echt überragend bei der Hallenkreismeisterschaft und so sahen auch die Ergebnisse aus.“ Sein Fazit fiel entsprechend klar aus: „Jedes Spiel dominant gewesen, genau das was wir eigentlich machen wollen, Ergebnis auch top.“ Das Ziel sei zunächst gewesen, den Sonntag zu erreichen. „Jetzt kommt es auch noch ein bisschen darauf an, wen wir in der Zwischenrunde haben. Aber wenn wir schon so weit sind, können wir schon ein bisschen in die KO-Runde schielen.“
In Gruppe 5 bestätigte der FV Biberach/Riß seine Favoritenrolle. Mit neun Punkten und 13:3 Toren wurde der Landesligist souverän Erster, gefolgt von der SG Äpfingen/Baltringen mit sechs Punkten.
Gruppe 7 sah einen kontrollierten Auftritt des Titelverteidigers Türkspor Biberach, der mit sieben Punkten und 7:1 Toren Gruppensieger wurde. Im letzten Gruppenspiel gegen den FC Mittelbiberach (1:1) wurde es in der Schlussphase zwar hektisch, doch am Ende zogen beide Mannschaften in die Endrunde ein. Auch der FV Bad Schussenried qualifizierte sich mit sechs Punkten.
Der sportliche Rahmen wurde an diesem Tag allerdings mehrfach von medizinischen Einsätzen begleitet. Insgesamt verzeichnete das DRK sechs Einsätze. Ein Spieler des FV Bad Schussenried wurde nach einem Zusammenstoß am Kopf im Spiel gegen Türkspor Biberach mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Spieler des SV Eintracht Seekirch besteht der Verdacht auf eine Fraktur am Handgelenk.
Sportlich richtet sich der Blick nun auf die Zwischenrunde. Der SV Reinstetten gehört dabei zu den auffälligsten Mannschaften des Turniers. Torwarttrainer Thomas Möller zeigte sich entsprechend zufrieden: „Es sah sehr souverän aus, wir spielen das aus einer guten Ordnung heraus. Wir haben jetzt eigentlich, obwohl wir nicht wahnsinnig viel in der Halle trainiert haben, doch tatsächlich eine ganz gute Performance abgeliefert. Wenn du so ein Turnier spielst, so prestigeträchtiges, dann willst du natürlich auch vorne dabei sein, dann willst du es natürlich auch gewinnen und das ist unser Ziel.“
Das sind die Gruppen für die Zwischenrunde am So. 04.01.2026, das erste Spiel findet um 09:30 Uhr statt:
GRUPPE A
SG Laupertshausen/Maselheim
SG Mettenberg/Rissegg
SG Warthausen/Birkenhard
FV Biberach
GRUPPE B
FV Bad Schussenried
FV Olympia Laupheim
SV Mietingen
SV Ochsenhausen
GRUPPE C
SG Erlenmoos/Ochsenhausen
SV Baustetten
Türkspor Biberach
SV Reinstetten
GRUPPE D
SG Alberweiler/Aßmannshardt
SG Aepfingen/Baltringen
FC Mittelbiberach
SG Ringschnait/Mittelbuch
Das Viertelfinale startet dann ab 15:00 Uhr, das Halbfinale ab 16:30 und die Platzierungsspiele ab 16:56 Uhr. Das Finale ist auf 17:35 Uhr angesetzt.
