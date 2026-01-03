Bezirksligist schon ausgeschieden, A-Ligist SG Alberweiler ist weiter

– Foto: Matthias Kloos

Der zweite Turniertag der Hallenkreismeisterschaften in Biberach bot sportlich dichte Gruppen, klare Favoritenrollen – und auch Abschiede, die früher kamen als erhofft. Bereits nach der Vorrunde verabschieden musste sich der Bezirksligist SGM Ummendorf/Fischbach, der mit nur drei Punkten ausschied. Trainer Stefan Wiest zeigte sich etwas enttäuscht von der Gesamtleistung seines Teams. Zwar habe es personelle Ausfälle gegeben, doch die Leistung der Spieler, die zur Verfügung standen, hätte aus seiner Sicht besser sein können.

Enge Entscheidungen prägten insbesondere Gruppe 6. Dort setzte der SV Baustetten gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen und gewann das Derby gegen den FV Olympia Laupheim mit 3:1. Am Ende standen drei Mannschaften punktgleich da – alle drei qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Neben Laupheim (6 Punkte, 9:3 Tore) und der SG Laupertshausen/Maselheim (6 Punkte, 9:5 Tore) schaffte auch Baustetten mit 6 Punkten und 7:4 Toren den Sprung in die Zwischenrunde. Auch in Gruppe 3 entschied letztlich nur das Torverhältnis. Der SV Ochsenhausen zog mit vier Punkten in die Zwischenrunde ein – ebenso wie Eintracht Seekirch, allerdings mit der schlechteren Tordifferenz. Gruppensieger wurde der SV Reinstetten, der mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 14:1 souverän durchmarschierte.

Sehr überzeugend präsentierte sich auch die SG Alberweiler/Aßmannshardt in Gruppe 4. Mit drei Siegen, 15:1 Toren und neun Punkten ließ die Mannschaft keine Zweifel aufkommen. Spielertrainer Ilyas Aksit hob vor allem den Auftritt der jungen Spieler hervor: „Also ich muss sagen, für das, dass bis auf Robin Mohr und mich die Leute noch kein einziges Hallenturnier gespielt haben, machen die Jungen das echt überragend bei der Hallenkreismeisterschaft und so sahen auch die Ergebnisse aus.“ Sein Fazit fiel entsprechend klar aus: „Jedes Spiel dominant gewesen, genau das was wir eigentlich machen wollen, Ergebnis auch top.“ Das Ziel sei zunächst gewesen, den Sonntag zu erreichen. „Jetzt kommt es auch noch ein bisschen darauf an, wen wir in der Zwischenrunde haben. Aber wenn wir schon so weit sind, können wir schon ein bisschen in die KO-Runde schielen.“ In Gruppe 5 bestätigte der FV Biberach/Riß seine Favoritenrolle. Mit neun Punkten und 13:3 Toren wurde der Landesligist souverän Erster, gefolgt von der SG Äpfingen/Baltringen mit sechs Punkten.