Bezirksligist präsentiert Zugang und viele Kreisliga-Verlängerungen

– Foto: Hansjürgen Jablonski

TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen treibt seine Planungen für die Bezirksliga Ostwürttemberg früh voran und setzt dabei auf einen Spieler, der Verein und Umfeld bereits kennt. Mit Jonas Knecht präsentiert der Klub seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 – eine Rückkehr, die sportliche Perspektive und lokale Verbundenheit miteinander verknüpft.

Jonas Knecht begann seine Laufbahn einst beim TSV, ehe er sich nach seinem Wechsel in der D-Jugend beim TSV Essingen weiterentwickelte. Aktuell steht er mit der A-Jugend seines Vereins an der Spitze der Regionenstaffel und sammelt parallel bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich bei der ersten Mannschaft der SGM Lautern/Essingen in der A-Klasse. Im zentralen Mittelfeld zuhause, kehrt er nun als junger, hungriger Spieler an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Für Hüttlingen ist das ein Transfer, der in den eingeschlagenen Weg passt.