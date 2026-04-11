Bezirksligist präsentiert Zugang und viele Kreisliga-Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Hüttlingen treibt seine Planungen für die Bezirksliga Ostwürttemberg früh voran und setzt dabei auf einen Spieler, der Verein und Umfeld bereits kennt. Mit Jonas Knecht präsentiert der Klub seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 – eine Rückkehr, die sportliche Perspektive und lokale Verbundenheit miteinander verknüpft.
Jonas Knecht begann seine Laufbahn einst beim TSV, ehe er sich nach seinem Wechsel in der D-Jugend beim TSV Essingen weiterentwickelte. Aktuell steht er mit der A-Jugend seines Vereins an der Spitze der Regionenstaffel und sammelt parallel bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich bei der ersten Mannschaft der SGM Lautern/Essingen in der A-Klasse. Im zentralen Mittelfeld zuhause, kehrt er nun als junger, hungriger Spieler an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Für Hüttlingen ist das ein Transfer, der in den eingeschlagenen Weg passt.
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Der TSV Hessental setzt in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall früh ein Zeichen der Kontinuität. Für die Saison 2026/27 bleibt der Kern der ersten Mannschaft zusammen, was dem Verein Planungssicherheit und sportliche Perspektive verleiht. Mit Dino Ventura, Luca Schor, Dimitri Fedoruk, Marco Fischer, Alessio Schor, Janne Lorenzen, Yannik Frey und Joel Tella Donfack haben gleich mehrere Spieler verlängert.
Für Hessental ist diese Bündelung von Zusagen mehr als eine bloße Kadernotiz. Sie unterstreicht die Attraktivität des Vereins und den Glauben der Spieler an den eingeschlagenen Weg. Wenn ein Kern zusammenbleibt, wächst nicht nur die Hoffnung auf Stabilität, sondern auch auf den nächsten Entwicklungsschritt. Genau dieses Signal sendet der TSV Hessental nun aus.
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