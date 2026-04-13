Bezirksligist präsentiert Zugang und Landesliga-Verlängerung

– Foto: Joachim Koschler

Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim hat in der Bezirksliga Enz/Murr den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert und dabei auf ein vertrautes Gesicht gesetzt. Mit Justin Sylla kehrt ein Besigheimer Junge vom FV Löchgau II zurück und soll künftig wieder in Blau und Weiß auf Torejagd gehen.

Der Stürmer bringt ein modernes Profil mit, das im Angriffsspiel sofort Aufmerksamkeit verspricht. Größe, Athletik und vor allem sein hohes Tempo machen ihn zu einem Spieler, der Räume attackieren und Abwehrreihen unter Druck setzen kann. Hinzu kommen Zug zum Tor und die Bereitschaft, Gegenspieler im Eins-gegen-eins zu fordern. Dass Justin Sylla in der laufenden Saison bereits sieben Tore und einen Assist beigesteuert hat, unterstreicht sein Potenzial. Für Besigheim ist diese Rückkehr deshalb mehr als ein früher Transfer – sie ist ein Signal für Dynamik, Entwicklung und Identifikation.