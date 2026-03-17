Bezirksligist präsentiert neues Trainerteam, Landesliga-Keeper bleibt

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der 19-Jährige überzeugt in der laufenden Spielzeit mit konstant starken Leistungen und gilt als sicherer Rückhalt der Mannschaft. Unter der Anleitung von Torwarttrainer Sven Rathgeb konnte Köstle seine Entwicklung weiter vorantreiben und zählt inzwischen zu den Leistungsträgern des Teams.

Der TSV Köngen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei auf ein vielversprechendes Talent zwischen den Pfosten. Der Tabellenführer der Landesliga Württemberg, Staffel 2, hat die Verlängerung mit Torhüter Fynn Köstle bekanntgegeben.

Neben seinen sportlichen Qualitäten wird der junge Schlussmann auch menschlich im Verein geschätzt. Mit seiner Ruhe und Gelassenheit strahlt er auch in Drucksituationen Sicherheit aus.

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TSF Dornhan

Die TSF Dornhan stellen frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und setzen dabei auf ein neues Spielertrainer-Duo. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Nordschwarzwald wird ab der Spielzeit 2026/27 von Radion Eckert und Tim Ziegler geführt, die beide zugleich aktiv auf dem Platz stehen werden.

Mit Radion Eckert kommt ein 34-jähriger, vielseitig einsetzbarer Spieler vom SV Wittendorf nach Dornhan. Der erfahrene Landes- und Bezirksligaspieler war zuletzt vor allem in defensiven und zentralen Rollen aktiv und sammelte bereits erste Erfahrungen als Spielertrainer. Für ihn ist es nun die erste Trainerstation in der Bezirksliga.

Auch Tim Ziegler stößt neu zum Verein. Der 28-Jährige wechselt vom SV Winzeln und bringt als Innenverteidiger sowie zentraler Mittelfeldspieler ebenfalls Erfahrung auf Bezirksliganiveau mit. Für Ziegler ist es die erste Aufgabe als Trainer.

Mit dem neuen Duo setzen die TSF Dornhan auf eine Kombination aus Erfahrung, frischen Impulsen und Entwicklungspotenzial.

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