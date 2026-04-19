Bezirksligist präsentiert neuen Trainer und Landesliga-Transer

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SV Althengstett

Der SV Althengstett hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald vorgestellt – und setzt dabei auf erprobte Qualität. Endrit Syla wechselt vom GSV Maichingen nach Althengstett und bringt nicht nur Offensivdrang, sondern auch reichlich Erfahrung aus Verbands- und Landesliga mit.

Für einen Bezirksligisten ist das ein bemerkenswertes Signal. Syla kommt mit einem Profil, das sofort Wirkung verspricht: torgefährlich, erfahren und an ein höheres Niveau gewöhnt. Gerade in einer Liga, in der oft Kleinigkeiten über den Unterschied entscheiden, kann ein solcher Spieler zum Faktor werden. Althengstett gewinnt damit keinen Perspektivspieler allein, sondern einen Offensivmann, der seine Qualitäten bereits über Jahre nachgewiesen hat. Der erste Sommertransfer wirkt deshalb wie eine bewusst gesetzte Ansage.