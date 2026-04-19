Bezirksligist präsentiert neuen Trainer und Landesliga-Transer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SV Althengstett hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Nordschwarzwald vorgestellt – und setzt dabei auf erprobte Qualität. Endrit Syla wechselt vom GSV Maichingen nach Althengstett und bringt nicht nur Offensivdrang, sondern auch reichlich Erfahrung aus Verbands- und Landesliga mit.
Für einen Bezirksligisten ist das ein bemerkenswertes Signal. Syla kommt mit einem Profil, das sofort Wirkung verspricht: torgefährlich, erfahren und an ein höheres Niveau gewöhnt. Gerade in einer Liga, in der oft Kleinigkeiten über den Unterschied entscheiden, kann ein solcher Spieler zum Faktor werden. Althengstett gewinnt damit keinen Perspektivspieler allein, sondern einen Offensivmann, der seine Qualitäten bereits über Jahre nachgewiesen hat. Der erste Sommertransfer wirkt deshalb wie eine bewusst gesetzte Ansage.
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Beim TSV Münchingen beginnt zur kommenden Saison in der Bezirksliga Enz/Murr ein neues Kapitel. Pascal Erb übernimmt das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft und wechselt dafür vom GSV Pleidelsheim nach Münchingen.
Mit dem 40-Jährigen verpflichtet der Verein einen Trainer, der Erfahrung, Leidenschaft und neue Ideen mitbringen soll – genau jene Mischung also, mit der Münchingen den nächsten Schritt anstrebt. Solche Personalentscheidungen tragen stets mehr in sich als einen bloßen Wechsel auf der Bank: Sie markieren Aufbruch, Hoffnung und die Suche nach einer klaren sportlichen Handschrift. Der TSV formuliert diesen Anspruch offen und verbindet mit Erbs Amtsantritt die Erwartung, frische Impulse zu setzen. Für Münchingen ist diese Entscheidung somit nicht nur ein personeller Wechsel, sondern ein bewusst eingeleiteter Neuanfang.
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