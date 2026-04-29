Bezirksligist präsentiert neuen Trainer und Kreisliga-Coach geht

– Foto: Wilfried Wolf

Dass diese Personalie in Lauffen als Wunschlösung verstanden wird, kommt nicht von ungefähr. Mahmoud kennt den Verein aus der Jugend, machte bereits mit 18 Jahren seine ersten Schritte in der ersten Mannschaft und trägt damit die Geschichte der Sportfreunde in sich. Nach mehreren erfolgreichen Trainerstationen führt ihn sein Weg nun an die Seitenlinie seines Heimatvereins zurück. Für Lauffen ist das mehr als eine bloße Besetzung des Trainerpostens. Es ist die Rückkehr eines Mannes, der den Klub kennt, seine Werte lebt und genau weiß, was das Trikot der Sportfreunde bedeutet.

Bei den Sportfreunden Lauffen beginnt zur Saison 2026/27 ein neues Kapitel mit vertrautem Gesicht. Karim Mahmoud übernimmt die erste Mannschaft und kehrt damit in verantwortlicher Rolle zu jenem Verein zurück, bei dem einst auch seine eigene Fußballgeschichte begann.

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TSF Ditzingen

Bei den TSF Ditzingen endet zum Saisonende eine Zusammenarbeit, die über mehrere Jahre hinweg das Gesicht der ersten Mannschaft mitgeprägt hat. Günay Akkus wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr Teil des Trainerteams sein und verabschiedet sich damit aus einer Rolle, die er mit großer Verlässlichkeit und spürbarem Einsatz ausgefüllt hat.

Seit seinem Wechsel vom TSV Hochdorf im Jahr 2022 bildete Akkus über weite Strecken gemeinsam mit Kevin Sturm das Trainerduo der TSF. Auch nach seinem Rücktritt 2024 kehrte er zur Saison 2025/26 noch einmal an die Seitenlinie zurück und brachte sich erneut mit großem Engagement ein. Diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, verleiht seinem Abschied zusätzliches Gewicht. Ditzingen verabschiedet damit nicht nur einen Trainer, sondern einen Mann, der die Mannschaft in mehreren Phasen begleitet und mitgeprägt hat.

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SGM Rindelbach/Neunheim

Die SGM Rindelbach/Neunheim verstärkt sich zur neuen Saison mit einem jungen Offensivspieler, der bereits früh auf sich aufmerksam gemacht hat. Magnus Töpfl wechselt von der SG Schrezheim zur SGM und soll dem Angriff zusätzliche Wucht verleihen.

Der 18-Jährige bringt nicht nur Größe und körperliche Präsenz mit, sondern auch einen ausgeprägten Zug zum Tor. Sechs Treffer und drei Vorlagen in der aktuellen A-Junioren-Saison sowie drei Tore und ein Assist in seinen ersten Einsätzen im Aktivenbereich unterstreichen sein Potenzial. Für die SGM ist dieser Transfer deshalb ein weiterer Baustein für die Zukunft. Magnus Töpfl gilt als entwicklungsfähig, hungrig und passend für einen Weg, der sportlichen Ehrgeiz mit Freude am Fußball verbinden soll.

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