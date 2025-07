Bezirksligist präsentiert jungen Zugang und Kreisliga-Rückkehrer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Oskar Gramberg: Der nächste und damit letzte Spieler des erfolgreichen Jahrgangs 2006, der ab sofort bei den Herren spielt. Oskar ist auf der Außenbahn beheimatet und bringt sowohl offensiv als auch defensiv Qualitäten mit. Er hatte in der abgelaufenen Saison bereits zwei Kurzeinsätze bei der Ersten.

Alexandros Kouzas: Alex ist vor 3 Monaten aus Griechenland eingewandert. Sein erstes Gastspiel in Deutschland war bereits 2019, damals wurde er von einem Verbandsligisten aus NRW verpflichtet. Nun ist er berufsbedingt dauerhaft in Stuttgart. Mit ihm verstärkt sich das Torspieler-Team um David Lozancic und Rafael Kvesic, welcher nach einer einjährigen Verletzungspause Schritt für Schritt wieder langsam in den Fußball zurückkehren wird.