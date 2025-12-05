– Foto: Marcia Ugwu/Verein

Bezirksligist präsentiert einen neuen Trainer Erkut Polat übernimmt ab sofort bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Verlinkte Inhalte BL Rems/Murr/Hall Oppenweiler Erkut Polat

Bezirksligist SG Oppenweiler-Strümpfelbach präsentiert nach dem überraschenden Rücktritt des Trainerteams einen neuen Trainer. Das teilt der Verein auf seiner Internetseite dazu mit:

Die SGOS freut sich, die Verpflichtung von Erkut Polat als neuen Cheftrainer bekanntzugeben. Der 34-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie. Polat bringt umfassende Erfahrung aus mehreren Stationen im Aktivenbereich mit. Als Spielertrainer war er unter anderem beim FV Sulzbach, beim TSC Murrhardt sowie in Hertmannsweiler tätig. Durch seine bisherigen Engagements verfügt er über ein breites sportliches Fachwissen und gilt als motivierter wie auch akribisch arbeitender Trainer.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die kommenden Herausforderungen anzugehen“, erklärt Polat. Der Verein heißt Erkut Polat herzlich willkommen und blickt gespannt auf die bevorstehende Zusammenarbeit.