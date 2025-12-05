Bezirksligist präsentiert einen neuen Trainer

Bezirksligist SG Oppenweiler-Strümpfelbach präsentiert nach dem überraschenden Rücktritt des Trainerteams einen neuen Trainer. Das teilt der Verein auf seiner Internetseite dazu mit:
Die SGOS freut sich, die Verpflichtung von Erkut Polat als neuen Cheftrainer bekanntzugeben. Der 34-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie.
Polat bringt umfassende Erfahrung aus mehreren Stationen im Aktivenbereich mit. Als Spielertrainer war er unter anderem beim FV Sulzbach, beim TSC Murrhardt sowie in Hertmannsweiler tätig. Durch seine bisherigen Engagements verfügt er über ein breites sportliches Fachwissen und gilt als motivierter wie auch akribisch arbeitender Trainer.
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft die kommenden Herausforderungen anzugehen“, erklärt Polat.
Der Verein heißt Erkut Polat herzlich willkommen und blickt gespannt auf die bevorstehende Zusammenarbeit.
+++
So sieht die Tabelle der Bezirksliga Rems/Murr/Hall aus:
Tabelle
1. TSV Gaildorf 14 12-1-1 54:22 37
2. SV Allmersbach 15 12-0-3 44:18 36
3. TSV Schornbach 14 10-1-3 37:19 31
4. TSV Schmiden 15 8-3-4 35:29 27
5. SV Unterweissach (Auf) 14 8-3-3 28:22 27
6. TSV Schwaikheim 15 6-4-5 36:34 22
7. VfL Mainhardt (Auf) 14 6-3-5 26:26 21
8. SG Oppenweiler-Strümpfelbach 14 5-4-5 32:29 19
9. SV Breuningsweiler (Ab) 15 4-4-7 29:34 16
10. TSV Obersontheim 15 3-6-6 22:26 15
11. SGM Kreßberg (Auf) 14 4-3-7 30:38 15
12. TSV Nellmersbach 15 3-4-8 23:37 13
13. TSV Rudersberg 15 3-4-8 27:45 13
14. TSV Michelfeld 1954 (Auf) 15 3-3-9 19:30 12
15. TURA Untermünkheim 15 3-3-9 20:32 12
16. SC Urbach (Auf) 15 2-4-9 28:49 10
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________