Bezirksligist präsentiert drei Neue, aber auch zwei Abgänge

Die Abmeldefrist für die Winterwechselperiode ist rum und wir berichten über Neuigkeiten wie Zu- und Abgänge im neuen Jahr 2026! Es schmerzt zugegebenermaßen einen langjährigen Spieler wie Jannis nun in einem anderen Trikot spielen zu sehen. Trotzdem wünschen wir ihm alles Gute für seine selbst gewählte neue Herausforderung (beim VfB Neckarrems 1913 e. V.) mit der er schon länger liebäugelte und sind unendlich Dankbar für die Zeit die wir mit ihm erleben durften. Als Mittelfeldmotor oder auch in der Verteidigung war der im Jahr 99 geborene Allrounder (und im dfbnet 09/2016 registrierte) im vergangenen Jahrzehnt stets eine Stütze und half mit große Erfolge zu feiern. Darunter waren unter anderem zwei 2. Plätze in der Bezirksliga, das Relegationsspiel und das Erreichen 2er Bezirkspokalhalbfinals welche unvergessen in die Historie des TV Aldingen Fußball eingingen! Viel Erfolg Jannis!, - Du bist jederzeit als Teil der Aldinger-Historie gern gesehen.

In der Saison 2018/19 kam der ehemalige Spieler der SpVgg 07 Ludwigsburg zu unserem TV Aldingen und hatte sich seitdem mehr als eine Heimat gemacht. In all der Zeit hat Marko zudem noch geheiratet und ist Papa geworden. Wer ihn kennt weiß dass er ein Herzensmensch ist. Der 30-jährige möchte sich noch einmal eine andere fußballerische Herausforderung suchen und wir wünschen ihm dabei viel Erfolg und alles Gute! Auch Marko wird schmerzlich vermisst werden, denn als Linksverteidiger war er da wenn er gebraucht wurde und verlor nie den Drive. Marko kann ebenfalls auf zwei 2. Plätze in der Bezirksliga Enz/Murr sowie auf 2 Bezirkspokalhalbfinals zurückblicken. Die Relegation im letzten Jahr ermöglichte er mit einer sehr guten Leistung im Saisonendspurt z.B. beim zu Null gegen die Spvgg Besigheim. Lieber Marko, mach es gut! Du bist immer gern bei uns gesehen!

Lange musste der mittlerweile 19-jährige Martino Ferrara warten, doch nun ist er offiziell spielberechtigt und wir heißen ihn auch noch nachträglich herzlich willkommen! Martino kommt nominell vom TV Oeffingen, spielte davor aber beim MTV Stuttgart in der Verbandsstaffel als Stammspieler. Davor durfte er die Talentschmiede des FSV Waiblingen durchlaufen und genoss insgesamt eine sehr gute Ausbildung. Er ist schon seit dem Sommer regelmäßig im Training und zeigt was für eine Qualität er hat. Ein junger Spieler mit einem großem Entwicklungspotenzial. Wir sagen HERZLICH WILLKOMMEN und VIEL SPAß bei unserem TVA!

Welcome (back) Driton! Den Weg zurück nach einem halben Jahr Abstinenz und 6 Spielen in der Bezirksliga für den TV Pflugfelden (darunter einmal in der 11 der Woche beim Sieg gegen den TSV Schwieberdingen), findet Driton Zumer! Driton bekam lange in der TVA-Bezirksligaelf Einsatzzeit bevor er dann die Aydin-Till-Eleven mit seinem Talent stark unterstützt hat!

Welcome (back) Lütfi! Ebenfalls nach einer kurzen TVA-Auszeit kommt der wieselflinke Lütfi Nteli Chalil wieder zurück! Bevor er für 9 Pflichtspiele zum FV Dersim Sport Ludwigsburg gewechselt war, war er seit 2022 mit regelmäßigen Bezirksligaeinsätzen bei uns. Er war ebenfalls in den Jahren als wir 2. in der Bezirksliga Enz/Murr mit sehr guten Leistungen da wenn man ihn gebraucht hat. Wir freuen uns sehr, dass er wieder bei uns ist! WELCOME BACK LÜTFI!

TSV Ötlingen-Teck

Der TSV Ötlingen-Teck überwintert als Achter der Kreisliga B6 Neckar/Fils und präsentiert nun einen Zugang. Vom Türkischen FC Köngen (Kreisliga B2) wechselt Eren-Can Mermer nach Ötlingen. Der 31-jährigen Mittelfeldmann spielte bereits für interessante Verein und verstärkt nun den TSV.

