Bezirksligist nach dritter Absage disqualifiziert

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SC 04 Tuttlingen

Der SC 04 Tuttlingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf einen Offensivspieler, der in den vergangenen Jahren zu den prägenden Figuren der Mannschaft geworden ist. Buba bleibt auch in der Saison 2026/27 an Bord und verlängert damit seinen Weg im Trikot des Vereins.

Seit drei Jahren spielt der Flügelspieler inzwischen für den SC 04 und hat sich in dieser Zeit als unverzichtbarer Bestandteil des Teams etabliert. Mit seiner enormen Geschwindigkeit, seinen Toren und seinen Vorlagen verleiht er dem Tuttlinger Offensivspiel immer wieder jene Dynamik, die Spiele öffnen und entscheiden kann. Gerade auf den Außenbahnen sorgt er mit seinem Antritt und seiner Zielstrebigkeit für Unterschiede. Für den SC 04 Tuttlingen ist seine Verlängerung deshalb mehr als eine erfreuliche Nachricht – sie steht für Kontinuität, Qualität und die Hoffnung auf eine weitere starke gemeinsame Saison.