Bezirksligist nach dritter Absage disqualifiziert

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der SC 04 Tuttlingen setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf einen Offensivspieler, der in den vergangenen Jahren zu den prägenden Figuren der Mannschaft geworden ist. Buba bleibt auch in der Saison 2026/27 an Bord und verlängert damit seinen Weg im Trikot des Vereins.
Seit drei Jahren spielt der Flügelspieler inzwischen für den SC 04 und hat sich in dieser Zeit als unverzichtbarer Bestandteil des Teams etabliert. Mit seiner enormen Geschwindigkeit, seinen Toren und seinen Vorlagen verleiht er dem Tuttlinger Offensivspiel immer wieder jene Dynamik, die Spiele öffnen und entscheiden kann. Gerade auf den Außenbahnen sorgt er mit seinem Antritt und seiner Zielstrebigkeit für Unterschiede. Für den SC 04 Tuttlingen ist seine Verlängerung deshalb mehr als eine erfreuliche Nachricht – sie steht für Kontinuität, Qualität und die Hoffnung auf eine weitere starke gemeinsame Saison.
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Rückzug Bezirksliga Enz/Murr
Die Spatzen haben es schon vorher von den Dächern gepfiffen, nachdem in der Winterpause viele Spieler den Verein verlassen haben, jetzt ist es bittere Wahrheit.
Nach zwei Spielabsagen in Folge hat AKV Ludwigsburg mit Mail vom 08.04.2026 seine Mannschaft in der Bezirksliga Enz/Murr, mit sofortiger Wirkung, vom Spielbetrieb abgemeldet.
Dies ist bedauerlich, zudem die Abmeldung auch deutliche Auswirkungen auf die Tabelle hat, aber letztendlich wohl die logische Konsequenz.
Damit gehen alle gespielten Partien von AKV Ludwigsburg aus der Wertung, der Verein wird auf dem letzten Platz geführt und muss, sofern man in der nächsten Saison am Spielbetrieb teilnehmen will, in der Kreisliga B starten.
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