Bezirksligist mit Zugang und viele weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Steffen bleibt! Unsere Nummer 7, Steffen Wegmann, geht auch in der kommenden Saison 2026/27 für den VfL Gerstetten auf Torjagd! Schön, dass du an Bord bleibst!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TASV Hessigheim

Aktive | KADERNEWS

Neuzugang: Denis Klein wechselt zum TASV Hessigheim! Denis kommt aus der Jugend des FV Löchgau, wo er bis vergangenen Sommer sechs Jahre spielte. Zwischenzeitlich war er in der U17 Kapitän seiner Mannschaft. Nach einer Pause in der Hinrunde steigt er jetzt beim TASV wieder ein. Der Linksfuß kommt hauptsächlich in der Innen- und Außenverteidigung zum Einsatz. Er wird das rot-weiße Trikot mit der Rückennummer 23 tragen. Wir freuen uns über einen talentierten Neuzugang, der zuletzt in mehreren Trainingseinheiten unserer Bezirksliga-Elf überzeugen konnte. Herzlich Willkommen und viel Erfolg in Hessigheim, Denis!

TV Neckarweihingen

Weitere Neuzugänge bei unserem TV Neckarweihingen. Auf ein gutes Jahr 2026:

Emanuele Melis, Kai Häbich, Nick Lauser, Bruno Ruis Lopez, Yusuf Sevindir, Christian Büser.

