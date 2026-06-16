Bezirksligist mit vier Zugängen, zehn Abschiede beim Absteiger

– Foto: Robert Stolz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die TSG Salach verabschiedet mit Stefan Klein eine prägende Figur aus dem aktiven Spielbetrieb. Als Kapitän, Mitspieler und Vorbild stand er über viele Jahre für Einsatz, Verlässlichkeit und Leidenschaft. Dem Verein bleibt Klein jedoch als Vorstand erhalten. Parallel stellt sich der Bezirksligist personell neu auf. Oguzhan Gür kommt als kreativer, torgefährlicher Mittelfeldspieler von den Sportfreunden Jebenhausen. Zeki Bastug, 28, wechselt vom TSV Ottenbach und bringt Erfahrung, Zweikampfstärke und defensive Vielseitigkeit mit. Leandro Lanzinger, 19, kommt vom 1. FC Donzdorf und soll mit Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial die Defensive verstärken. Alen Ranogajec bringt von Croatia Geislingen über 100 Pflichtspiele sowie Offensivqualität mit.

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TSV Ilshofen

Der TSV Ilshofen verstärkt seine zweite Mannschaft mit Ronny Hoffmann. Der Stürmer wechselt vom TSV Schrozberg nach Ilshofen und soll künftig die Offensive in der Bezirksliga beleben. Hoffmann gilt als klassischer Angreifer mit Physis und direktem Zug zum Tor. Der Verein freut sich auf seine Qualitäten im rot-weißen Trikot und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

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SGM Markelsheim/Elpersheim

Die SGM Markelsheim/Elpersheim verabschiedet zur Saison 2026/27 mehrere langjährige Spieler. Mit Florian Eckert, Gabriel Lang, Yannik Stein, Moritz Stodal, Marcel Karrausch, Timo Schmitt, Maximilian Engelhardt, Florian Engelhardt, Tobias Schießer und Johannes Kübler verlassen prägende Kräfte den Bezirksligisten. Der Verein bedankt sich herzlich für Einsatz, Treue und gemeinsame Jahre in Blau-Weiß.

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SF Großerlach

Die Sportfreunde Großerlach gehen mit Trainer Andreas Leins in eine weitere Saison. Verein und Coach einigten sich schnell auf die Fortsetzung. Nach einer mäßigen Vorrunde zeigte die Mannschaft eine zufriedenstellende Rückrunde, in der laut Leins kein Gegentor nach einem Standard fiel. Mit Jannik Leins, Daniel Veloso und Mario Mereiles kam zusätzliche Qualität ins Team. Der Trainer sieht großes Potenzial, will mehr Stabilität über 90 Minuten erreichen und an Auftritte wie den Derbysieg in Spiegelberg anknüpfen. Miquel Schopf und Matheus Onana verlassen den Verein, Roberto Niculescu kommt aus Sulzbach/Murr für die Abwehr.