Bezirksligist mit neuem Trainer und zwei Kreisliga-Transfers

– Foto: Christian Schneider

Der SV Jungingen aus der Bezirksliga Donau/Iller geht mit Taner Celik als neuem Trainer in die Saison. Der 43-Jährige übernimmt die erste Mannschaft und leitet zum Auftakt am Freitag, 3. Juli, sein erstes Training. Zuletzt trainierte Celik von 2021 bis 2025 die TSG Ehingen und schaffte dort zweimal den Aufstieg in die Landesliga. Mit seiner Erfahrung und seinen Erfolgen soll er dem SVJ neue Impulse geben. Der Verein wünscht ihm viel Glück und Erfolg.

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SC Fornsbach

Der SC Fornsbach aus der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall begrüßt Firat Ergezen zurück. Der 36-jährige Mittelfeldspieler kehrt vom TSC Murrhardt nach Fornsbach zurück und kennt den Verein bereits aus vier gemeinsamen Jahren. Nach einer Saison in Murrhardt läuft Ergezen wieder im blau-weißen Trikot auf. Mit seiner Erfahrung und seiner offensiven Ausrichtung soll er das Spiel im Zentrum und nach vorne beleben. Der SCF freut sich auf die Rückkehr und die gemeinsame Saison 2026/27.

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Spvgg Bissingen

Die Spvgg Bissingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr verstärkt ihren Kader für die Saison 2026/27 mit David Klingler. Der 22-jährige Außenspieler wechselt von der SGM Sachsenheim nach Bissingen und soll vor allem die linke Seite beleben. Mit seiner Laufstärke bringt Klingler zusätzliche Dynamik und neue Optionen für das Offensivspiel mit. Die Spvgg freut sich auf den Neuzugang und wünscht ihm einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Saison im neuen Trikot.

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