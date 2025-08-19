Bezirksligist kommt nur knapp weiter

Es gab Spielzeiten (und die liegen noch gar nicht lange zurück), da hatte die DJK Rastpfuhl/Rußhütte genau so viele Punkte wie jetzt - allerdings am Saisonende. An ein Weiterkommen in die zweite Runde auf Kreisebene war nicht zu denken, auch nicht gegen gleichklassige Gegner. Nun hatte das Team vom Knappenroth sieben Punkte nach drei Spielen, zog mit einem Heimsieg über den Bezirksligisten SF Heidstock in die zweite Kreispokalrunde ein - und lieferte am Dienstag dem Bezirksligisten SV Güdingen einen harten Kampf. Die Gäste gingen erst im zweiten Durchgang durch Jannik Martin (47.) in Führung und bauten diese nach genau einer Stunde durch Benjamin Kreis-Schadt aus. Doch Rastpfuhl/Rußhütte wehrte sich tapfer, schöpfte durch den Anschlusstreffer von Wito Offermanns aus der 64. Minute neuen Mut. Doch das Anrennen, das bis lang in die Nachspielzeit anhielt, wurde nicht belohnt - im Gegenteil. Ein Freistoß von Samuel El Hakem in der sechsten Nachspielminute brachte den 1:3-Endstand.

Trainer Malte Kruchten vom Gastgeber sagte nach dem Spiel: "Ich finde, dass wir uns ein Remis und eine Verlängerung aufgrund der zweiten Hälfte verdient hätten. Wir haben jetzt auch wieder acht neue Spieler dabei, Wir sind im Umbruch, haben in den ersten drei Spielen nicht verloren, dann kamen zwei schwere Spiele, wo das Resultat nicht stimmte. Wir wollen jetzt die Kurve am kommenden Sonntag nochmal kriegen. Unser Innenverteidiger Dominic Bickmann hat gefehlt, wir hoffen, dass er am Sonntag wieder dabei ist.