Bezirksligist kommt nur knapp weiter

Bezirksligist SV Güdingen hat sich in einem vorgezogenen Zweitrunden-Kreispokalspiel des Südens beim A-Ligisten DJK Rastpfuhl/Rußhütte mit 3:1 (0:0) durchgesetzt. Grundlage hierfür war der gute Start in den zweiten Durchgang.
Es gab Spielzeiten (und die liegen noch gar nicht lange zurück), da hatte die DJK Rastpfuhl/Rußhütte genau so viele Punkte wie jetzt - allerdings am Saisonende. An ein Weiterkommen in die zweite Runde auf Kreisebene war nicht zu denken, auch nicht gegen gleichklassige Gegner. Nun hatte das Team vom Knappenroth sieben Punkte nach drei Spielen, zog mit einem Heimsieg über den Bezirksligisten SF Heidstock in die zweite Kreispokalrunde ein - und lieferte am Dienstag dem Bezirksligisten SV Güdingen einen harten Kampf. Die Gäste gingen erst im zweiten Durchgang durch Jannik Martin (47.) in Führung und bauten diese nach genau einer Stunde durch Benjamin Kreis-Schadt aus. Doch Rastpfuhl/Rußhütte wehrte sich tapfer, schöpfte durch den Anschlusstreffer von Wito Offermanns aus der 64. Minute neuen Mut. Doch das Anrennen, das bis lang in die Nachspielzeit anhielt, wurde nicht belohnt - im Gegenteil. Ein Freistoß von Samuel El Hakem in der sechsten Nachspielminute brachte den 1:3-Endstand.
Trainer Malte Kruchten vom Gastgeber sagte nach dem Spiel: "Ich finde, dass wir uns ein Remis und eine Verlängerung aufgrund der zweiten Hälfte verdient hätten. Wir haben jetzt auch wieder acht neue Spieler dabei, Wir sind im Umbruch, haben in den ersten drei Spielen nicht verloren, dann kamen zwei schwere Spiele, wo das Resultat nicht stimmte. Wir wollen jetzt die Kurve am kommenden Sonntag nochmal kriegen. Unser Innenverteidiger Dominic Bickmann hat gefehlt, wir hoffen, dass er am Sonntag wieder dabei ist.
Gäste-Trainer Dirk Caspari meinte: "Wir kennen ja den Pokal, wenn sie das 1:2 machen wird es eng, aber wir haben es dann ja entscheiden können. Sie haben gekämpft und sich engagiert Sie sind viel gelaufen. die leichten technischen Vorteile haben uns dann die Tore gebracht, so dass wir in der dritten Runde stehen. Wir haben die Abschlüsse besser verwertet, aber so lange es so eng ist wie es ja nach dem 1:2 war, hält man den Gegner im Spiel. Sie haben unseren Respekt verdient. Sie haben alles in die Waagschale geworfen. Es war ein rassiges Pokalspiel für diese Spielklassen, in denen wir uns befinden. Es waren alle dabei, heute hat niemand gefehlt, das ist dann auch der Kader, der in Fischbach spielt.
Gäste-Trainer
Für den Bezirksligisten SV Güdingen geht es am Sonntag um 15.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim FV Fischbach weiter. Das Spiel im Quierschieder Gemeindeteil wird um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Heusweilerstr. angepfiffen. Die DJK spielt gleichzeitig ein weiteres Saarbrücker Stadtderby bei der Zweiten des SV Schafbrücke. Gespielt wird auf dem Rasenplatz "Am Halberg".