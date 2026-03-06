Bezirksligist klärt Trainerfrage und weitere Bezirksliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Zur neuen Spielzeit übernimmt Rico Wentsch das Amt des Cheftrainers. Der bisherige Co-Trainer hat sich innerhalb des Vereins kontinuierlich weiterentwickelt und sich sowohl fachlich als auch menschlich als wichtige Stütze etabliert. Die Verantwortlichen sehen in seiner Beförderung den nächsten logischen Schritt und trauen ihm zu, der Mannschaft neue Impulse zu geben.

Beim TSV Trillfingen sind die Planungen für die kommende Saison in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern abgeschlossen. Der Verein hat die Trainerkonstellation für die erste Mannschaft neu festgelegt und blickt mit klaren Strukturen nach vorne.

Unterstützt wird Wentsch künftig von Peter Steimle, der bereits in der vergangenen Hinrunde für den TSV aktiv war und sowohl sportlich als auch menschlich überzeugte.

Der bisherige Cheftrainer Fabi Singer wird den Verein zur neuen Saison verlassen. Der TSV Trillfingen bedankt sich bei ihm ausdrücklich für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

SV Ebersbach/Fils

Der SV Ebersbach/Fils setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils weiter auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Abwehrspieler Noel Santini hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der ersten Mannschaft.

Der 25-Jährige stammt aus der Jugend des SVE und gehört seit dem Sommer 2019 fest zum Kader der Aktiven. Mit starkem Zweikampfverhalten, gutem Stellungsspiel und einer ruhigen Ausstrahlung sorgt er regelmäßig für Stabilität in der Defensive. In der laufenden Saison 2025/26 kommt Santini bislang auf elf Einsätze.

Insgesamt steht der Verteidiger bereits bei 121 Pflichtspielen im Trikot des SV Ebersbach und gilt als verlässlicher Führungsspieler innerhalb der Mannschaft.

