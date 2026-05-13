Bezirksligist kegelt Landesliga-Spitzenreiter aus dem Pokal

Der SC Elsdorf (am Ball) hatte gegen Brauweiler im Pokal-Halbfinale das nachsehen. – Foto: Yannick Weis

Gleich auf zehn Positionen veränderte Hürths Trainer Nico Beck seine Mannschaft im Vergleich zum Wochenende – und der SV Weiden kegelte dank taktisch starken Leistung den Favoriten sensationell mit 3:1 aus dem Wettbewerb. Grün-Weiss Brauweiler bestrafte eine defensive Unachtsamkeit des SC Elsdorf eiskalt zum 1:0-Arbeitssieg.

Ein Patzer entscheidet: Brauweiler beendet Elsdorfs Pokal-Traum Ein individueller Fehler im Aufbauspiel kostete den SC Elsdorf die Chance auf das Endspiel. In einem engen Halbfinale behauptete sich der favorisierte SV Grün-Weiss Brauweiler am Ende verdient.

In einem Duell zweier Aufstiegsaspiranten hat sich die Abgeklärtheit des Landesligisten durchgesetzt. Vor 160 Zuschauern unterlag der SC Elsdorf dem SV Grün-Weiss Brauweiler mit 0:1 und verpasste damit den Einzug in das Endspiel des Kreispokals Rhein-Erft. Damit endete die Erfolgsserie der Mannschaft von Dustin Tesch, die in der Bezirksliga zuletzt bis auf den zweiten Tabellenplatz vorgeprescht war. Beide Trainer nutzten die Partie, um ihre Formationen mit Blick auf den entscheidenden Saisonverlauf in der Liga zu verändern. Dustin Tesch rotierte beim SC Elsdorf auf sechs Positionen, während sein Gegenüber Tuna Bilgin beim Tabellendritten der Landesliga sogar sieben Änderungen in der Startelf vornahm. Die Partie entwickelte sich zunächst zu einem ausgeglichenen Kräftemessen. Elsdorf agierte gegen den klassenhöheren Gegner über weite Strecken mutig und auf Augenhöhe.

Der entscheidende Moment der Begegnung ereignete sich kurz nach der Stundenmarke. Unmittelbar nach einem Torwartwechsel bei den Gastgebern – Lennard Hövel ersetzte in der 62. Minute den verletzten Jonas Ruppert – unterlief der Elsdorfer Hintermannschaft ein folgenschwerer Fehler. Ein Rückpass zum Torwart geriet zu kurz, Nick Brisevac antizipierte die Situation gedankenschnell, spitzelte den Ball am herauseilenden Hövel vorbei und schob zum 0:1 (63.) ein. In der Schlussphase ging Elsdorf mehr und mehr ins Risiko, doch Brauweiler ließ kaum Gelegenheiten zu. So blieb es beim knappen Erfolg für den Favoriten, der damit die jüngste Niederlage in der Landesliga vergessen machte. „Es war ein sehr enges Spiel auf Augenhöhe, das letztlich durch einen brutalen individuellen Fehler von uns entschieden wurde. Wir spielen vor dem eigenen Tor quer, Brisevac läuft dazwischen und schiebt den Ball mit einem Kontakt über die Linie. Dennoch war es aufgrund der Spielanteile in der zweiten Halbzeit und besonders in den letzten 20 Minuten am Ende ein verdienter Sieg für Brauweiler. Glückwunsch an dieser Stelle an den Gegner. Für uns ist es natürlich extrem schade, denn wir wären sehr gerne ins Endspiel eingezogen“, bilanzierte Elsdorfs Trainer Dustin Tesch nach Abpfiff. Für beide Mannschaften richtet sich der Fokus nun wieder auf den Aufstiegskampf. Während der SC Elsdorf am Sonntag zum Abstiegskandidaten SC Germania Erftstadt-Lechenich reist, empfängt Grün-Weiss Brauweiler den SV Schlebusch.