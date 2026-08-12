Bezirksligist in Trauer und Landesliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Der SV 03 Tübingen trauert um sein Ehrenmitglied Peter Baur. Seine Laufbahn beim Verein begann als Jugendspieler. Einen seiner größten Erfolge feierte er 1973/74 mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Verbandsstaffel Süd, zu der er beeindruckende 56 Tore beisteuerte. Eine schwere Verletzung verhinderte später eine größere Karriere.
Dem SV 03 blieb Baur dennoch sein Leben lang verbunden. Er engagierte sich als Spieler, Jugendtrainer, Wirt der Stadiongaststätte und vor allem als Platzwart. Für viele galt er als prägendes Gesicht des Vereins. Mit großem Einsatz kümmerte er sich um die Sportanlage und war stets Ansprechpartner für Spieler, Verantwortliche und Besucher.
Auch sein Humor, seine Sprüche und seine herzliche Art bleiben vielen in Erinnerung. Der SV 03 verliert mit Peter Baur einen Menschen, der den Verein über Jahrzehnte mitprägte. Die Trauerfeier findet am 14. August 2026 um 13 Uhr auf dem Bergfriedhof statt.
+++
+++
Der SV Nehren verstärkt seine Offensive für die Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Samuel Schmid. Der Flügelspieler wechselt vom benachbarten TSV Ofterdingen zum SVN und ist auf beiden offensiven Außenbahnen einsetzbar. Schmid bringt starke Physis, Zug zum Tor und einen gefährlichen linken Fuß mit. Mit seiner Vielseitigkeit soll er dem Nehrener Angriff zusätzliche Möglichkeiten verleihen. Der SV Nehren heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und freut sich auf seine ersten Einsätze im rot-grünen Trikot.
+++
+++