Bezirksligist in Trauer und Landesliga-Zugang

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen trauert um sein Ehrenmitglied Peter Baur. Seine Laufbahn beim Verein begann als Jugendspieler. Einen seiner größten Erfolge feierte er 1973/74 mit dem Gewinn der Meisterschaft in der Verbandsstaffel Süd, zu der er beeindruckende 56 Tore beisteuerte. Eine schwere Verletzung verhinderte später eine größere Karriere.

Dem SV 03 blieb Baur dennoch sein Leben lang verbunden. Er engagierte sich als Spieler, Jugendtrainer, Wirt der Stadiongaststätte und vor allem als Platzwart. Für viele galt er als prägendes Gesicht des Vereins. Mit großem Einsatz kümmerte er sich um die Sportanlage und war stets Ansprechpartner für Spieler, Verantwortliche und Besucher.