Bezirksligist in Trauer und drei Zugänge beim Kreisligisten

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der FC Union Heilbronn nimmt Abschied von seinem Vereinsmitglied Hans Schaika, der im Alter von 74 Jahren nach längerem Krankheitsleiden verstorben ist. Hans war seit fünf Jahren Mitglied unseres Vereins. Den Weg zur Union fand er über seinen Cousin Klemens Schaika, der als Fotograf und den Seniorenstammtisch eng mit unserem Verein verbunden ist. Durch ihre Liebe zur Musik waren sie zusammen mit den Vereinskameraden Erwin und Veit für die musikalische Gestaltung beim Stammtisch und an verschiedenen Veranstaltungen verantwortlich und dies nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch darüber hinaus. Mit großem Engagement brachte sich Hans über viele Jahre ehrenamtlich in das Vereinsleben ein. Besonders bei den Spielen der Aktiven sowie bei zahlreichen Veranstaltungen in der ERBE-Arena unterstützte er tatkräftig an den Verpflegungsständen. Auch seine Frau Josefine stand dem Verein dabei stets helfend zur Seite. Sein Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine Hilfsbereitschaft wurden von allen sehr geschätzt. So wurde Hans innerhalb kürzester Zeit ein fester und geschätzter Bestandteil der Union-Familie.Der FC Union Heilbronn verliert mit Hans Schaika einen engagierten, loyalen und geschätzten Vereinskameraden. Sein Wirken und seine Persönlichkeit werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Josefine sowie allen Angehörigen und Hinterbliebenen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Höllbach

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Im Winter ist es uns gelungen, unseren „Messi“ Ebrima nach einem halben Jahr wieder vom TSV Harthausen zurückzuholen. Wir freuen uns sehr, dass er in Zukunft erneut für unsere Farben auflaufen wird.

Auch Rapha hat den Weg zurück an den Höllbach gefunden und wird unsere Mannschaft künftig wieder verstärken.

Zusätzlich konnten wir mit Aaron Fritz einen spielstarken zentralen Spieler vom SSV Rübgarten verpflichten. Nach einer kurzen Pause ist er nun bereit, auf dem Fußballplatz wieder voll durchzustarten.

Wir heißen euch drei herzlich willkommen bei der SG Höllbach und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

+++

+++