Bezirksligist in Trauer, Bezirksliga-Partie gewertet und Transfer

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Bezirksliga

Spielkennung: 351260206

TSV Musberg - Spvgg Cannstat vom 10.05.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein Spvgg Cannstatt mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351326214

Spvgg Cannstatt II - Sportvg Feuerbach III vom 17.05.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein Spvgg Cannstatt II mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten.

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Germania Bietigheim

Der SV Germania Bietigheim trauert um Heinz Schütt. Der Ehrenvorsitzende des Meisters der Bezirksliga Enz/Murr ist am vergangenen Freitag im Alter von 90 Jahren verstorben. Seit den 1970er Jahren prägte Schütt den Verein mit großem ehrenamtlichem Einsatz und blieb seinem SV Germania bis zuletzt verbunden. Auch in seinem Wohnort Erligheim und beim dortigen SKV engagierte er sich in besonderem Maß. 2001 wurde er dafür mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Germania Bietigheim verliert eine herausragende Persönlichkeit. Das Mitgefühl des Vereins gilt seiner Frau Karin und seiner Familie.

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SV 03 Tübingen

Der SV 03 Tübingen verstärkt sich in der Bezirksliga Alb mit Mark Shevchyk. Der Innenverteidiger wechselt von der TSG Tübingen zum SV 03 und galt dort bereits vor der vergangenen Saison als interessanter Kandidat. Nach einem Jahr bei den A-Junioren sammelte Shevchyk in der laufenden Runde erste Minuten in der Verbandsliga. Nun soll er beim SV 03 den nächsten Schritt gehen. Der Verein gewinnt einen talentierten Defensivspieler, der sich weiterentwickeln und zugleich seine Stärken einbringen soll.

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