Bezirksligist in tiefer Trauer und viele Kreisliga-Zugänge

– Foto: FuPa-Grafik

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Berger prägte den FC Marbach über Jahrzehnte in unterschiedlichen Rollen und setzte sich mit großem Einsatz für den Verein und seine Mitglieder ein. Für ihn war der FCM weit mehr als nur ein Fußballverein – er stand für Heimat, Gemeinschaft und Leidenschaft.

Der FC Marbach trauert um seinen ersten Vorstand Jochen Berger, der völlig unerwartet verstorben ist. Seit Juni 1978 war Berger Mitglied des Vereins und damit über 48 Jahre eng mit dem FCM verbunden. Seine Laufbahn begann als Jugendspieler, später war er auch im Herrenbereich aktiv. Anschließend engagierte er sich als Jugendtrainer, im Förderverein und seit Juli 2023 als erster Vorstand.

Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke. Der Verein verliert mit Berger nicht nur seinen ersten Vorsitzenden, sondern auch einen langjährigen Wegbegleiter und Vereinskameraden. Die Gedanken des FC Marbach gelten seiner Familie, insbesondere seinen Kindern Ben und Lene, sowie allen Menschen, die ihm nahestanden. Jochen Berger wird dem Verein in dankbarer Erinnerung bleiben.

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TSV Betzingen

Beim TSV Betzingen nimmt der Kader für die neue Saison in der Kreisliga A2 Alb weiter Formen an. Gleich drei weitere Neuzugänge stehen fest.

Mehdi Younis wechselt vom SV Hoffeld nach Betzingen und wird künftig im blau-weißen Trikot auflaufen. Vom VfL Pfullingen stößt Istvan-Krisztofer „Kris“ Tatar zum TSV und bringt zusätzliche Optionen für die Mannschaft mit.

Der dritte Neue ist Gabriel Gojani. Nach einem Jahr bei der TSG Esslingen führt sein Weg nun nach Betzingen. Das Trio ist allerdings nur ein Teil des personellen Umbruchs beim TSV: Für die kommende Spielzeit gibt es zahlreiche weitere Transfers. Damit erhält der Kader ein deutlich verändertes Gesicht.

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