Bezirksligist in tiefer Trauer und Verbandsliga-Verlängerung

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Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dass der 22-Jährige dem Verein erhalten bleibt, passt zum eingeschlagenen Kurs. Bereits 2022/23 war er aus der U19 des SGV Freiberg nach Heilbronn gekommen – ein Schritt, der sich für beide Seiten als richtig erwiesen hat. Seitdem sammelte er 70 Einsätze und erzielte 12 Tore, Zahlen, die seinen Stellenwert im Mittelfeld unterstreichen. Besonders bemerkenswert ist, dass Scheurenbrand in der kommenden Runde sogar den bisherigen Rekordspieler Luca Hoffmann überholen könnte.

Der VfR Heilbronn hält in der Verbandsliga Württemberg an einem Spieler fest, der für Kontinuität, Verlässlichkeit und Entwicklung steht. David Scheurenbrand wird auch in der kommenden Saison das schwarz-weiße Trikot tragen und geht damit bereits in sein viertes Herrenjahr an der Badstraße.

Nach der offenen Analyse der aktuellen Saison fiel die Entscheidung bewusst gegen einen Schnitt und für den gemeinsamen Weg. Das ist ein klares Zeichen. Heilbronn setzt weiter auf einen Spieler, der sich mit dem Verein identifiziert und am sportlichen Wiederaufbau mitwirken will.

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TSV Lehrensteinsfeld

Beim TSV Lehrensteinsfeld beginnt in der Kreisliga B4 Franken ein neues Kapitel mit einem Trainer, der Aufbruch und Erfahrung auf bemerkenswerte Weise verbindet. Mit Reiner Munz verpflichtet der Verein keinen bloßen Übungsleiter, sondern einen Mann, der das Projekt offenkundig mit echter Überzeugung angenommen hat.

Munz stand bis vor drei Jahren beim VfR Heilbronn an der Seitenlinie und bringt damit nicht nur fachliche Erfahrung, sondern auch ein gewachsenes Gespür für Entwicklung und Aufbauarbeit mit. In Lehrensteinsfeld war offenbar früh zu spüren, dass die Gespräche über das Übliche hinausgingen. Ideen, Vorstellungen und gemeinsames Denken fanden schnell zusammen – ein Umstand, der dieser Personalie ein besonderes Gewicht verleiht.

Für den TSV ist die Verpflichtung deshalb mehr als die Besetzung einer Trainerposition. Sie markiert einen der wichtigsten Schritte im Neuaufbau des Vereins. Dass Reiner Munz selbst von Vorfreude spricht, schon auf der Fahrt nach Lehrensteinsfeld, macht deutlich, wie sehr beide Seiten auf einen gemeinsamen Weg setzen. In Lehrensteinsfeld verbindet sich damit die Hoffnung auf eine intensive, klare und erfolgreiche Entwicklung.

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TSG Nattheim

Der TSV Nattheim trauert um Wolfgang Baumann. Mit seinem Tod verliert der Bezirksligist nicht nur einen langjährigen Unterstützer, sondern einen Mann, der den Nattheimer Fußball über Jahrzehnte mit stiller Verlässlichkeit, großem Einsatz und spürbarer Herzlichkeit begleitet hat.

Wolfgang Baumann stand wie nur wenige für Gemeinschaft, Zusammenhalt und ehrenamtliches Wirken. Als Trainer der A-Junioren, später auch als Abteilungsleiter, prägte er die Entwicklung der Fußballabteilung in vielfältiger Weise. Er organisierte Ausflüge, half bei Veranstaltungen und war bis vor wenigen Jahren das vertraute Gesicht an der Kasse bei den Hallenmasters und den Heimspielen auf der Halde. Doch sein Wirken reichte weit über offizielle Ämter hinaus. Mit großer Akribie führte er seit 1985 eine lückenlose Chronik aller Pflichtspiele der aktiven Mannschaften und war stets zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde.

Mit seiner warmen, uneitlen Art wurde Wolfgang Baumann für viele zum Sinnbild gelebten Ehrenamts. Dass er 1997 mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet wurde, war nur folgerichtig. Bis zuletzt verfolgte er gemeinsam mit seiner Frau Anita fast jedes Spiel. Nattheim verliert mit ihm einen treuen Begleiter und echten Freund.

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