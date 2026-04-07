Bezirksligist in tiefer Trauer und Landesliga-Verlängerung

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TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Tempo und Entwicklung in der Offensive. Maurice Schmiedt bleibt dem Verein erhalten und geht damit in seine zweite Saison im gelb-schwarzen Trikot.

Der Angreifer, der vor allem über die Außenbahn mit Schnelligkeit und Dynamik Akzente setzen kann, soll nun noch stärker in jene Rolle hineinwachsen, die man sich in Crailsheim von ihm erhofft. Sein Verbleib steht dabei nicht nur für Kontinuität, sondern auch für das Vertrauen in einen Spieler, dessen Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen scheint. Dass Maurice Schmiedt selbst den nächsten Schritt gehen und weiter für den TSV angreifen will, passt zu diesem Bild. In Crailsheim verbindet sich mit seiner Zusage die Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft, frische Impulse und einen Offensivspieler, der erst am Anfang seines Weges steht.