Bezirksligist in tiefer Trauer und Landesliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Crailsheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Tempo und Entwicklung in der Offensive. Maurice Schmiedt bleibt dem Verein erhalten und geht damit in seine zweite Saison im gelb-schwarzen Trikot.
Der Angreifer, der vor allem über die Außenbahn mit Schnelligkeit und Dynamik Akzente setzen kann, soll nun noch stärker in jene Rolle hineinwachsen, die man sich in Crailsheim von ihm erhofft. Sein Verbleib steht dabei nicht nur für Kontinuität, sondern auch für das Vertrauen in einen Spieler, dessen Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen scheint. Dass Maurice Schmiedt selbst den nächsten Schritt gehen und weiter für den TSV angreifen will, passt zu diesem Bild. In Crailsheim verbindet sich mit seiner Zusage die Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft, frische Impulse und einen Offensivspieler, der erst am Anfang seines Weges steht.
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Mit tiefer Trauer nimmt die Spvgg Holzgerlingen in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Abschied von Benjamin Wössner, der am Ostersamstag im Alter von nur 43 Jahren verstorben ist. Der Verein verliert damit keinen gewöhnlichen Helfer, sondern einen Menschen, der über Jahrzehnte zu seinem festen Gefüge gehörte.
Seit 1992 war Benni Wössner Teil der Holzgerlinger Fußballfamilie. Zunächst als Spieler der zweiten Mannschaft, später als verlässlicher und unverzichtbarer Bestandteil des Betreuerteams von Team 1, stand er für jene stillen Tugenden, die einen Verein im Innersten tragen: Herz, Loyalität und uneitles Engagement. Er war keiner, der sich in den Vordergrund drängte, aber einer, auf den stets Verlass war. Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen leisen, starken und unersetzlichen Menschen, den die Spvgg Holzgerlingen nicht vergessen wird.
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