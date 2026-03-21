Bezirksligist in der Krise: Sommer-Abgänge, Trainer-Aus, Abstieg? von Niklas Schwark · Heute, 08:16 Uhr · 0 Leser

Der SV Oetinghausen steckt tief in der Krise. Mit nur sechs Punkten aus 18 Spielen liegt der Bezirksligist derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz der Staffel 1, nur vor dem bereits zurückgezogenen SC Vlotho. Auch die jüngste 0:5-Niederlage im Derby gegen Hiddenhausen zeigt die sportlichen Schwierigkeiten deutlich.

Zur kommenden Saison steht ein großer personeller Umbruch an. Gleich acht Stammspieler, darunter auch der Stamm-Keeper, werden den Verein verlassen. Trainer Marcel Rieso, der den Klub seit der Saison 2013/14 betreut, wird im Sommer ebenfalls aufhören und als Co-Trainer zu GW Pödinghausen wechseln.