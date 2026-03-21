Bezirksligist in der Krise: Sommer-Abgänge, Trainer-Aus, Abstieg?

Der SV Oetinghausen steckt tief in der Krise.
Mit nur sechs Punkten aus 18 Spielen liegt der Bezirksligist derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz der Staffel 1, nur vor dem bereits zurückgezogenen SC Vlotho. Auch die jüngste 0:5-Niederlage im Derby gegen Hiddenhausen zeigt die sportlichen Schwierigkeiten deutlich.
Zur kommenden Saison steht ein großer personeller Umbruch an. Gleich acht Stammspieler, darunter auch der Stamm-Keeper, werden den Verein verlassen.
Trainer Marcel Rieso, der den Klub seit der Saison 2013/14 betreut, wird im Sommer ebenfalls aufhören und als Co-Trainer zu GW Pödinghausen wechseln.
Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Spieler den Verein verlassen. Damit würde der Kader in der kommenden Saison deutlich ausgedünnt, was die ohnehin angespannte sportliche Lage zusätzlich belastet.
Mit diesen Verlusten droht Oetinghausen nicht nur ein massiver personeller Kahlschlag, sondern auch ein Abstieg aus der Bezirksliga, sollte die Mannschaft die verbleibenden Spiele nicht stabilisieren.
Der Verein steht damit vor einem entscheidenden Umbruch und einem Neuanfang in der Kreisliga A. Dem Verein bleiben noch zehn Spiele, um das Ganze zu verhindern.