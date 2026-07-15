Bezirksligist holt USA-Rückkehrer und zwei Kreisliga-Zugänge

– Foto: Peter Harich

Der VfL Kirchheim/Teck aus der Bezirksliga Neckar/Fils bindet Leon Chroszcz fest in den Aktivenbereich ein. Nach seinem Auslandssemester in den USA ist Chroszcz zurück und verstärkt künftig die erste Mannschaft. Zuvor hatte er mit der U19 großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft in der Landesstaffel. Ferdi Er verweist auf seine Auftritte beim Teckbotenpokal sowie seine körperliche Robustheit und Abgeklärtheit. Damit soll Chroszcz dem VfL sofort weiterhelfen und seinen nächsten Schritt im Herrenfußball gehen.

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FV Dersim Sport Ludwigsburg

Der FV Dersim Sport Ludwigsburg aus der Kreisliga B1 Neckar/Fils verstärkt sich mit Erdonit Bujupi. Der junge Spieler wechselt frisch aus dem Kosovo nach Ludwigsburg und war zuletzt in der U21 des Erstligisten FC Feronikeli 74 aktiv. Bujupi bringt Tempo, Willensstärke und Beidfüßigkeit mit. Zudem werden seine kraftvollen Abschlüsse als Stärke genannt. Für Dersim Sport ist er eine weitere offensive Option, die gegnerische Abwehrreihen vor neue Aufgaben stellen soll.

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SV Auingen

Der SV Auingen aus der Kreisliga A1 Alb verabschiedet Marco Manz nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn. Seit 1997 war er, mit nur einem Jugendjahr in Pfullingen, Teil des Vereins. Seit 2008 prägte Manz die erste Mannschaft als Spieler, später auch als Trainer und Co-Spielertrainer. Seit 2020 übernahm er Verantwortung an der Seitenlinie. Nach 28 Jahren endet nun ein prägendes Kapitel. Der SV Auingen dankt ihm für Loyalität, Einsatz, Leidenschaft und viele gemeinsame Erinnerungen.

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