Bezirksligist holt Torhüter und zwei weitere Wechsel

– Foto: Alexander Sättele

Der SV Hegnach verstärkt seinen Kader für die Frauen-Oberliga Baden-Württemberg mit Anne Brückner. Die Torspielerin wechselt von den U17-Juniorinnen des FC Esslingen nach Hegnach. Brückner erweitert damit die Möglichkeiten auf der Torspieler-Position und geht beim SV Hegnach den nächsten Schritt. Der Verein begrüßt den Neuzugang und freut sich auf die gemeinsame Saison mit Anne Brückner im Kader der Hegnacher Frauen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SKV Rutesheim II

Die SKV Rutesheim II verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Daniele Boldrini. Der Allrounder im zentralen Mittelfeld bringt Persönlichkeit, Routine und Erfahrung in die junge Mannschaft ein. Von Beginn an übernimmt er verbal Verantwortung und überzeugt mit Spielverständnis sowie technischem Können. Boldrini kennt den Fußballbezirk aus früheren Stationen bei Gerlingen, Perouse, Höfingen und Warmbronn. Mit seiner Vielseitigkeit und Erfahrung soll der Neuzugang künftig eine wichtige Rolle in der neu formierten U23 der SKV Rutesheim übernehmen und ausfüllen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Asch-Sonderbuch

Der FV Asch-Sonderbuch verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Donau/Iller mit Timo Stoiber. Der Torspieler wechselt nach langer Zeit beim TSV Blaustein zum FVAS und bringt Erfahrung aus der Landes- und Bezirksliga mit. Mit seiner Ruhe, Präsenz und Qualität soll Stoiber der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Gemeinsam mit Paddy Hummel und Laurin Engelhardt bildet er künftig das Torspieler-Trio. Der Neuzugang freut sich auf die neue Herausforderung und möchte mit dem Team alles für eine erfolgreiche Saison geben und verletzungsfrei bleiben.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++