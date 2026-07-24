Bezirksligist holt Torhüter und zwei weitere Transfers

– Foto: Thomas Nast

Der SV Dietersweiler verstärkt sein Torwartteam für die Bezirksliga Nordschwarzwald mit Joshua Hänel. Der Schlussmann wechselt von der SGM Seewald zurück zum SVD und ist beim Verein bereits bekannt. Mit seiner Rückkehr erhält der Kader eine Option zwischen den Pfosten.

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SKV Rutesheim II

Die SKV Rutesheim II setzt in der Kreisliga A2 Enz/Murr auf Elijah Oladapo. Das Eigengewächs spielte bereits in der U17 und U19 der SKV und absolvierte zudem einen kurzen Abstecher nach Böblingen. Oladapo überzeugt mit Technik und sicherer Ballbehandlung. Der flexibel auf dem Flügel oder im Zentrum einsetzbare Spieler soll die U23 bereichern und erweitert die personellen Möglichkeiten der Mannschaft.

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TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Ostwürttemberg mit Sandro Müller. Der Außenspieler wechselt zur Saison 2026/27 von Böbingen auf den Rechberg. Ausgebildet wurde Müller in der Jugend der SG Bettringen. Der technisch versierte Linksfuß bringt eine gute fußballerische Ausbildung mit. Nach einer längeren Verletzungspause ist er inzwischen zurück und möchte wieder voll angreifen. Beim TSGV soll Müller zusätzliche Möglichkeiten auf der Außenbahn schaffen. Der Verein begrüßt den Neuzugang und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, viel Gesundheit und eine starke kommende Saison im Trikot des TSGV Rechberg.

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