Bezirksligist holt Torhüter und nächster Kreisliga-Transfer News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

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VfL Kirchheim/Teck Der VfL Kirchheim/Teck verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Kevin Dravetz. Der erfahrene Schlussmann wechselt vom AC Catania Kirchheim zum Bezirksligisten. Handlungsbedarf besteht aufgrund des langfristigen Ausfalls von Nico Nagel, der voraussichtlich mindestens bis zum Frühjahr 2027 fehlen wird. Cheftrainer Ferdi Er sieht in Dravetz eine erfahrene Option, die gleichzeitig den Druck von den jungen Torhütern nehmen soll. Gemeinsam soll sich das Trio im Training gegenseitig fordern und weiterentwickeln. Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt Er auch den menschlichen Wert des Neuzugangs hervor. Dravetz soll mit seiner Routine eine wichtige Verstärkung für den VfL werden. +++