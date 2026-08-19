Bezirksligist holt Torhüter und nächster Kreisliga-Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der VfL Kirchheim/Teck verstärkt sich auf der Torhüterposition mit Kevin Dravetz. Der erfahrene Schlussmann wechselt vom AC Catania Kirchheim zum Bezirksligisten. Handlungsbedarf besteht aufgrund des langfristigen Ausfalls von Nico Nagel, der voraussichtlich mindestens bis zum Frühjahr 2027 fehlen wird. Cheftrainer Ferdi Er sieht in Dravetz eine erfahrene Option, die gleichzeitig den Druck von den jungen Torhütern nehmen soll. Gemeinsam soll sich das Trio im Training gegenseitig fordern und weiterentwickeln. Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt Er auch den menschlichen Wert des Neuzugangs hervor. Dravetz soll mit seiner Routine eine wichtige Verstärkung für den VfL werden.
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Der Kreisligist TSV Duttenberg verstärkt seinen Kader für die kommende Saison mit Musab Polat. Der Neuzugang wechselt vom SV Heilbronn am Leinbach zum Kreisligisten und bringt vor allem durch seine Flexibilität zusätzliche Möglichkeiten mit. Polat kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und erweitert damit die personellen Optionen des TSV. In Duttenberg soll er sich schnell in die Mannschaft integrieren und seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison leisten. Der TSV heißt Musab herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Zeit.
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