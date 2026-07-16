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Bezirksligist holt Torhüter mit Verbandsliga-Erfahrung
Der SV Deckenpfronn verpflichtet Kristian-Krassimir Alexandrov vom TSV Bernhausen.
Der SV Deckenpfronn verstärkt sich in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Kristian-Krassimir Alexandrov. Der 27-jährige Torhüter kommt vom TSV Bernhausen und bringt Erfahrung aus Verbandsliga, Landesliga und Kreisliga mit. Für Trainer Alex Thies kommt damit ein weiterer Baustein auf einer wichtigen Schlüsselposition hinzu, nach mehreren weiteren Veränderungen im Aufgebot des SVD.
Alexandrov kommt mit einer erfassten Bilanz von 97 Spielen zum SV Deckenpfronn. In der vergangenen Saison stand er beim TSV Bernhausen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zwischen den Pfosten und absolvierte dort vier Partien. Davor gehörte er zum SV Spielberg, für den er in der Verbandsliga geführt wurde und einen Einsatz sammelte.
Seine meiste Spielpraxis der vergangenen Jahre erhielt der Torhüter beim SV Langensteinbach und beim FC Dietlingen. Für Langensteinbach kam er 2023/24 in der Landesliga Mittelbaden auf 26 Spiele und eine Vorlage. Beim FC Dietlingen absolvierte er 2022/23 in der Kreisliga Pforzheim 33 Einsätze, nachdem er dort bereits 2021/22 15-mal zum Einsatz gekommen war. Weitere Stationen waren unter anderem der TSV Mühlhausen, der 1. FC Hamberg und Merklingen II. Vier Nominierungen für die Elf der Woche unterstreichen, dass Alexandrov in seinen bisherigen Vereinen wiederholt auf sich aufmerksam machen konnte.
Für den SVD bedeutet die Verpflichtung zusätzliche Erfahrung auf der Torwartposition. Nach den Plätzen zwei, vier und drei in den vergangenen Bezirksliga-Spielzeiten sowie dem Landesliga-Jahr 2022/23 arbeitet Deckenpfronn weiter daran, den Kader konkurrenzfähig aufzustellen. Neben Alexandrov zählen Jeremy Arlt vom VfL Nagold, Ben Seidel vom TSV Kuppingen und Johannes Leidner vom VfL Oberjettingen zu den Zugängen.
Auf der Abgangsseite verlassen Filip Furac zum TV Darmsheim und Angelos Zervas zum SV Bonlanden den Verein. Trainer Alex Thies bekommt damit mehrere neue Optionen, muss aber auch Veränderungen im Kader einbauen. Alexandrov soll mit seiner Erfahrung aus unterschiedlichen Ligen Stabilität geben und den Konkurrenzkampf im Tor erhöhen. Für den 27-Jährigen ist Deckenpfronn die nächste Station, um sich in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen einzubringen und dem SVD auf einer wichtigen Position Sicherheit zu geben.