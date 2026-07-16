Bezirksligist holt Torhüter mit Verbandsliga-Erfahrung

Alexandrov kommt mit einer erfassten Bilanz von 97 Spielen zum SV Deckenpfronn. In der vergangenen Saison stand er beim TSV Bernhausen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, zwischen den Pfosten und absolvierte dort vier Partien. Davor gehörte er zum SV Spielberg, für den er in der Verbandsliga geführt wurde und einen Einsatz sammelte.

Seine meiste Spielpraxis der vergangenen Jahre erhielt der Torhüter beim SV Langensteinbach und beim FC Dietlingen. Für Langensteinbach kam er 2023/24 in der Landesliga Mittelbaden auf 26 Spiele und eine Vorlage. Beim FC Dietlingen absolvierte er 2022/23 in der Kreisliga Pforzheim 33 Einsätze, nachdem er dort bereits 2021/22 15-mal zum Einsatz gekommen war. Weitere Stationen waren unter anderem der TSV Mühlhausen, der 1. FC Hamberg und Merklingen II. Vier Nominierungen für die Elf der Woche unterstreichen, dass Alexandrov in seinen bisherigen Vereinen wiederholt auf sich aufmerksam machen konnte.