Bezirksligist holt Spieler vom Absteiger und zwei Verlängerungen

– Foto: Andreas Krisch

Die TSF Dornhan aus der Kreisliga A2 Nordschwarzwald führen Levi Braun an die erste Mannschaft heran. Der 17-Jährige spielte seine komplette Jugend beim Verein und ist im defensiven sowie zentralen Mittelfeld einsetzbar. Zu seinen Stärken zählen der entscheidende Pass, das Kurzpassspiel und ruhende Bälle. Für Braun war es nach vielen Jahren in Dornhan immer das Ziel, für die erste Mannschaft aufzulaufen. Nun soll er früh integriert werden und im Aktivenbereich erste Erfahrungen sammeln.

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VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen aus der Frauen-Verbandsliga Württemberg setzt weiter auf Yara Mayer und Dasha Pintar. Beide Spielerinnen haben für die kommende Saison zugesagt und bleiben den VfL Sindelfingen Ladies erhalten. Der Verein freut sich über die Verlängerungen und kann damit weiter auf Kontinuität im Kader bauen.

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1. FC Donzdorf

Der 1. FC Donzdorf aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich mit Serkan Özkan. Der 22-Jährige wechselt vom Bezirksligaabsteiger SC Geislingen II nach Donzdorf und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Spielpraxis mit. In den vergangenen Saisons zählte Özkan beim SC regelmäßig zum Stammpersonal. Im Zentrum ist er flexibel einsetzbar und soll den Konkurrenzkampf im Kader beleben. Für Donzdorf ist der Zugang eine weitere Option im Mittelfeld. Der Verein freut sich auf Özkan und wünscht ihm bei den Rot-Weißen einen erfolgreichen Start in der neuen Spielzeit.

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